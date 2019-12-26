У Москві померла відома актриса Галина Волчек

Відома російська актриса і художня керівниця театру "Современник" Галина Волчек померла в Москві. Їй було 86 років.

Про це повідомили в театрі в коментарі "РИА Новости". За попередньою версією лікарів, знаменитість померла від набряку головного мозку та легень.

23 грудня, артистка відчула себе зле і викликала швидку допомогу. У лікарні вона впала в кому.

Дорогою до лікарні 86-річна Волчек поскаржилася лікарям на сильні болі в грудях. Медики ухвалили рішення про термінову госпіталізацію зірки. Артистку доставили у важкому стані в одну з клінік Москви, але врятувати її життя не вдалося. Чим хворіла легендарна актриса, можна дізнатися в нашому матеріалі.

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Пізніше зірки і мер Москви масово відреагували на новину про смерть Волчек. Її родичам висловили співчуття, і згадали, якою людиною вона була.

Галина Волчек народилася 19 грудня 1933 року в Москві. Радянська і російська актриса театру і кіно, театральна режисерка, педагогиня була також художньою керівницею Московського театру "Современник" (із 1989 року).

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Після закінчення навчання у МХАТі вона спільно з Олегом Єфремовим, Ігорем Квашею, Лілією Толмачовою, Євгеном Євстигнєєвим організували свій театр, який назвали "Современник".

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"Двоє на гойдалках" – перша робота Волчек, яку вона поставила в ролі режисерки. Протягом тридцяти років п'єса входить у програму театру. Режисерські роботи: "На дні", "Вишневий сад", "Три сестри", "Крутий маршрут", "Пігмаліон", "Звичайна історія" – зміцнили популярність Волчек.

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На екрані Галина Волчек дебютувала в 1957 році в екранізації іспанського класичного роману "Дон Кіхот".

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Офіційно Галина Волчек двічі була заміжньою. Перший чоловік актриси – знаменитий актор Євген Євстигнєєв, з яким вона прожила 9 років і народила сина. Другий чоловік Галини – радянський вчений Марк Абелєв, доктор технічних наук, викладав у Московському інженерно-будівельному інституті. Третій шлюб Галини Волчек був цивільним, тривав майже 10 років.

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