У Москві помер народний артист Росії

У Москві 20 березня помер артист Театру імені Моссовєта, народний артист Росії Анатолій Адоскін. Йому був 91 рік.

Як повідомляється на на офіційному сайті театру, дата і час церемонії прощання будуть повідомлені пізніше.

Фото: iz.ru

"Театр імені Моссовєта з глибоким сумом повідомляє, що 20 березня 2019 року на 92-му році життя помер народний артист Росії Анатолій Михайлович Адоскін. Дата і час прощання будуть повідомлені додатково", — йдеться в новині театру.

Згідно з попередньою інформацією, актор театру та кіно помер у себе вдома. Про причини його смерті не повідомляється.

Анатолій Адоскін народився у 1927 році в Москві. У 1948 році він закінчив студію при театрі імені Моссовєта, де і провів більшу частину своєї кар'єри. Адоскін також зіграв у великій кількості вітчизняних фільмів, таких як "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда" та "Москва-Кассиопея".

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