У Москві помер легендарний радянський режисер

У вівторок, 19 березня, на 94 році життя помер відомий радянський режисер Марлен Хуцієв.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza. Як пише джерело, творець "Весны на заречной улице" два дні провів у реанімації однієї з московських лікарень, проте лікарям так і не вдалося його врятувати.

Фото: wikipedia.org

Причини смерті режисера поки не названі. Відомо лише, що два дні тому Хуцієв був госпіталізований після того, як син знайшов його вдома у непритомному стані. Повідомлялося, що у режисера відкрилася шлунково-кишкова кровотеча.

У 1953-1958 роках Марлен Хуцієв працював в стінах Одеської кіностудії, з 1959 року - на кіностудії імені Горького, з 1965-го - на "Мосфільмі". В цей же час ставив спектаклі в театрі і знімався як актор. З 1978 року керував майстерні режисури художнього кіно у ВДІКу, а з 1987 по 2009 рік - був завідувачем кафедри режисури художнього фільму.

У 1986 році Марлен Хуцієв був удостоєний звання Народного артиста СРСР, в 1993-му став лауреатом Державної премії Російської Федерації. Славу режисерові принесли картини "Два Федора" (1958), "Июльский дождь" (1966), "Был месяц май" (1970), "Весна на Заречной улице" (1956), "Застава Ильича" (1964) та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 березня в Москві померла відома російська поп-співачка, телеведуча і актриса Юлія Началова. Артистці було 38 років.

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