У Москві побили єдину внучку Людмили Гурченко

Єдину внучку знаменитої артистки Людмили Гурченко Олену Корольову побили в московському нічному клубі.

За словами 37-річної жінки, вона разом з коханим і їх спільними друзями прийшла в заклад на закриту вечірку. Там Королева потрапила в бійку зі моделлю, яка накинулася на неї, била по обличчю, а також вдарила по голові пляшкою, пише "Комсомольская правда" (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

"Я до сих пір не можу відійти від цього шоку. Я прийшла в клуб на запрошення друга. Там була закрита вечірка – презентація пісні з альбому репера. Його дівчина несподівано на мене накинулася, у мене – удари, пару раз вона потрапила по нирках. Зарядила пляшкою води в вухо", – вказала потерпіла.

За словами Олени Корольової, на заході було багато людей, але всы між собою знайомі по кілька років. Причиною бійки вона назвала ревнощі.

Корольова також зізналася, що спершу не думала якось реагувати. Але коли приїхала в гості до близьких друзів, і розповіла про цю бійку, жінку переконали, щоб вона написала заяву у відділення поліції.

Відзначимо, Олена Корольова і її 12-річна дочка Таїсія – єдині кровні родичі покійної артистки Людмили Гурченко. Гурченко померла в 2011 році у віці 75 років від серцевої недостатності після операції на стегні.

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