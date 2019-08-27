У "Моєї прекрасної няні" запідозрили рак: в оточенні актриси висловилися про її хворобу

Нещодавно ряд ЗМІ повідомив, що у російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка зіграла головну роль в телесеріалі "Моя прекрасна няня", виявили рак.

Так, шанувальники миттєво забили тривогу, і засипали зірку коментарями і питаннями в мережі. Сама Заворотнюк чутки про страшний діагноз поки ніяк не прокоментувала. Однак близький друг сім'ї, тренер і фігурист Ілля Авербух поспішив спростувати їх.

"Пишуть якісь дурниці. Нічого подібного про хворобу ніхто у нас не говорив. Це неперевірені чутки", — процитувало Авербухова видання "КП".

Анастасія Заворотнюк Фото: politeka.net

Також менеджер актриси Марина підтвердила, що новини про онкологію Анастасії чиста брехня, і зараз вона разом з чоловіком відпочиває в Італії. У свою чергу зірка "Моєї прекрасної няні" актор Сергій Жигунов упевнений, що Заворотнюк не стала б жартувати зі здоров'ям.

"Я не думаю, що про такими речами можна жартувати. Настя — людина з фантазією, звичайно, але не до такої міри. Не вірю, що вона могла свідомо запустити плітки в інтернет щодо стану свого здоров'я. Вона не така", — заявив Жигунов в коментарі для Teleprogramma.pro.

Сергій Жигунов і Анастасія Заворотнюк Фото: teleprogramma.pro

Крім того, концертний директор Анастасії Стас Христовий зазначив, що незабаром Заворотнюк дасть велике інтерв'ю, в якому сама розповість про те, чи дійсно вона хвора.

"На початку вересня Настя дасть велике телевізійне інтерв'ю. Ви дізнаєтеся всю правду з перших вуст. Настя все розповість, поусміхається. Йде робочий процес", — розповів Христов виданню TV.ua.

Анастасія Заворотнюк Фото: teleprogramma.pro

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка відома за головною роллю в популярному серіалі 2000-х "Моя прекрасна няня", діагностували онкологічне захворювання.

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