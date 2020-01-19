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19 січня • оновлено в 13:54
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У Мінську помер побитий співзасновник "Ляпіса Трубецького"

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У Мінську помер співзасновник групи "Ляпіс Трубецькой" Руслан Владико, який був жорстоко побитий в червні 2019 року і після цього перебував в комі.

Про це в Facebook повідомив продюсер колективу Євген Колмиков. Він виклав фотографію Руслана Владико з роком народження і датою смерті.

У Мінську помер побитий співзасновник "Ляпіса Трубецького"
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Владико заснував групу "Ляпис Трубецкой" разом з Сергієм Михалком. Він був незмінним учасником колективу з 1989 по 2014 рік, коли проект припинив існування. З того часу Владико, якого ще називали "Пан Владико", викладав музику в Мінську і грав в групі "Трубецкой".

6 червня 2019 року він був жорстоко побитий і пограбований в Мінську. З того часу Владико знаходився в комі. Тих, хто на нього напав, досі так і не знайшли.

У Мінську помер побитий співзасновник "Ляпіса Трубецького"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії серйозно побили популярного російського актора з серіалів "Ранетки", "Кадетство" і "Солдати" Віталія Абдулова.

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Автор
Юрко Медяник
Місце
Білорусь Мінськ
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sitnikov tigran
sitnikov tigran
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