У Мінську помер побитий співзасновник "Ляпіса Трубецького"

У Мінську помер співзасновник групи "Ляпіс Трубецькой" Руслан Владико, який був жорстоко побитий в червні 2019 року і після цього перебував в комі.

Про це в Facebook повідомив продюсер колективу Євген Колмиков. Він виклав фотографію Руслана Владико з роком народження і датою смерті.

Владико заснував групу "Ляпис Трубецкой" разом з Сергієм Михалком. Він був незмінним учасником колективу з 1989 по 2014 рік, коли проект припинив існування. З того часу Владико, якого ще називали "Пан Владико", викладав музику в Мінську і грав в групі "Трубецкой".

6 червня 2019 року він був жорстоко побитий і пограбований в Мінську. З того часу Владико знаходився в комі. Тих, хто на нього напав, досі так і не знайшли.

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