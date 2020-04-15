У мережі з'явилося фото 44-річної Волочкової в молодості: як виглядала балерина

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова опублікувала архівну фотографію, на якій показала, як виглядала в молодості.

Так, знімком 44-річна знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Анастасія Волочкова dpchas.com.ua

На фотографії 23-річна Анастасія позує в квартирі, яку вони тоді з мамою орендували. У руках балерина тримає величезний букет квітів. Також на фото у Волочкової коротке волосся та яскравий макіяж.

"А це я після першого в моєму житті мого сольного концерту. 1999 рік... І адже я стала першою балериною, яка придумала й втілила в життя створення в балетному світі сольних концертних програм. Як же це було не просто! Ми з мамою тоді знімали однокімнатну квартиру на вул. Полянка, де і була зроблена ця фотографія. Моя любов до квітів і м'яких іграшок, здається, вроджена", – підписала фото Волочкова.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Анастасія Волочкова звинуватила в домаганнях колишнього директора балету Маріїнського театру Махара Вазієва.

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