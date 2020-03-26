Мама російської співачки Юлії Началової, яка померла 16 березня 2019 року, Таїсія опублікувала останню пісню зірки під назвою "Останься".

Так, відповідним треком жінка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Вона розповіла, що аудіозапис знайшли в студії Юлії через дев'ять днів після її смерті. Також мама Началової зізналася, що після цього вона остаточно переконалися в тому, що випадковостей не буває (щоб прослухати пісню, доскрольте новину до кінця).

Юлія Началова Фото: facebook/isaeva.anya

"Сьогодні вийшла у світ остання пісня нашої Юленька "Останься". Знайшовши її на студії через 9 днів після того горя, що сталося, остаточно перестаєш вірити у випадковості. Все таке доленосне. "Кажуть, що час лікує рани, але ніхто не знає скільки чекати". Юля, ці рядки з твоєї пісні, кожне слово з якої до заціпеніння, до мурашок, до сліз", – написала Таїсія Началова.

Також вона додала, що на її думку, пісня Юлії "Останься" – це її прощання з близькими, шанувальниками та світом.

Юлія Началова Фото: instagram/julianachalova

"Залишся – це та фраза, яку невпинно повторювали рік тому мільйони люблячих тебе людей... Слухаючи твій голос, мене не покидає відчуття, що це не просто пісня. Це твоє прощання з нами: твоєю сім'єю, з твоїми прихильниками, з миром, який ти робила чистішим та добрішим. Залишся..." – підсумувала мама Началової.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше батько Юлії Началової, яка померла 16 березня 2019 року, Віктор розповів про останні хвилини життя артистки.

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