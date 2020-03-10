Популярний український гурт "Время и Стекло" 10 березня презентував свій новий кліп на пісню "Назавжди/ніколи", після якого в мережі заговорили про розпад колективу.

Так, відео було опубліковано на офіційній сторінці "Время и Стекло" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Надя Дорофєєва й Позитив Instagram @nadyadorofeeva

У кадрі показані архівні моменти з життя колективу, а саме відео підписано як "Время истекло".

Гурт "Время и Стекло" Instagram @nadyadorofeeva

Instagram @nadyadorofeeva

Побачивши кліп, шанувальники почали припускати, що він став останнім для гурту й незабаром Надя Дорофєєва та Позитив оголосять про розпад.

"Я не розумію... Що значить час минув? Минув? Це все?", "Створюється відчуття, що гурт скоро розпадеться", "Дайте відповідь будь ласка: ви йдете чи ні?", "Мені 25, а я сиджу й реву як в 15, я ж не така сентиментальна... Ваші пісні супроводжували мої найкращі роки","Невже це кінець? Кінець епохи".

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Надя Дорофєєва розбурхала шанувальників фотографією, на якій позувала в чорній білизні, доповнивши образ курткою.

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