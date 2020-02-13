У мережі заговорили про розлучення Собчак і Богомолова: що трапилося

У мережі заговорили про те, що російська телеведуча Ксенія Собчак і режисер Костянтин Богомолов знаходяться на межі розлучення.

Зокрема, таку заяву зробило видання Рамблер.

Костянтин Богомолов та Ксенія Собчак peopletalk.ru

Так, як повідомляє видання, чутки про те, що між подружжям не все гладко, з'явилися після того, як Богомолов опублікував у своїх Instagram-stories скріншот свого музичного програвача з піснею "Отв. за Романтику" гурту "Мумій Тролль".

Як пише видання, уважні шанувальники звернули увагу, що в композиції є такі рядки, якими режисер нібито натякає на проблеми у відносинах з Собчак:

"...Я був відповідальний за романтику... Тепер пора мені в іншу галактику..."

Instagram @konbog75

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що мати Ксенії Собчак зізналася, що чоловік її дочки, режисер Костянтин Богомолов, живе окремо від дружини.

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