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13 лютого • оновлено в 14:49
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У мережі заговорили про розлучення Собчак і Богомолова: що трапилося

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У мережі заговорили про те, що російська телеведуча Ксенія Собчак і режисер Костянтин Богомолов знаходяться на межі розлучення.

Зокрема, таку заяву зробило видання Рамблер.

Костянтин Богомолов та Ксенія Собчак

Костянтин Богомолов та Ксенія Собчак

peopletalk.ru

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Так, як повідомляє видання, чутки про те, що між подружжям не все гладко, з'явилися після того, як Богомолов опублікував у своїх Instagram-stories скріншот свого музичного програвача з піснею "Отв. за Романтику" гурту "Мумій Тролль".

Як пише видання, уважні шанувальники звернули увагу, що в композиції є такі рядки, якими режисер нібито натякає на проблеми у відносинах з Собчак:

"...Я був відповідальний за романтику... Тепер пора мені в іншу галактику..."

У мережі заговорили про розлучення Собчак і Богомолова: що трапилося

Instagram @konbog75

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що мати Ксенії Собчак зізналася, що чоловік її дочки, режисер Костянтин Богомолов, живе окремо від дружини.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Костянтин Богомолов Ксенія Собчак
Місце
Росія
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