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2 вересня • оновлено в 11:53
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У мережі виник ажіотаж навколо таємничої "жінки Винника": в чому справа

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Український співак Олег Винник став не лише ведучим балкону в другому ефірі "Танців з зірками", але й виконав свою знамениту пісню "Вовчиця". Так, в мережі виник ажіотаж навколо виступу артиста.

Зазначимо, що Винник вийшов на сцену танцювального проекту зі своєю бек-вокалісткою Таїсією, яку нерідко називають його ймовірною дружиною. Після цього в пошукових трендах в мережі піднявся запит з приводу обраниці співака. Люди почали масово цікавитися, що ж його пов'язує з дівчиною (відео виступу дивіться нижче).

У мережі виник ажіотаж навколо таємничої "жінки Винника": в чому справа

Олег Винник

Фото з Instagram

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Нагадаємо, чутки про таємний шлюб Олега Винника гуляють в мережі вже не перший рік. Подробиці про його ймовірну дружину читайте тут.

Раніше OBOZREVATEL показав підбірку з найгарячіших фотографій Олега Винника.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Олег Винник
Місце
Україна
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