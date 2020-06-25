У мережі вибухнув скандал навколо розлучення Асмус і Харламова: комік обматюкав ведучого

Навколо розлучення відомих російських акторів Гаріка Харламова і Христини Асмус виник скандал: пару звинуватили в хайпі – нібито новина про розрив є піаром і не відповідає дійсності. Харламов відповів на закиди в нецензурній формі.

Так, раніше ведучий YouTube-шоу Comment Out Володимир Марконі заявив, що Асмус і Харламов стали учасниками його проєкту й написали про розлучення винятково заради хайпу на публіці. На особистій сторінці в Instagram Гарік обматюкав Марконі та звинуватив у брехні. Пізніше він видалив свій пост, але відео встигло потрапити до мережі (дивіться ролик у кінці новини).

За словами Харламова, ніякої зйомки не було, а Марконі просто піарить свій проєкт на їхньому з Христиною розлученні.

Асмус і Харламов повідомили про розлучення 22 червня PeopleTalk

"Ось воно як... Comment Out значить. Ну дійсно, як ще пропіарити свою передачу? Використати чуже розлучення! Чому б не піднає**ти всіх, пане Марконі. А тепер дивіться: ви оголосили, що передача з нібито нашою участю вийде в липні. Рахую дні – мені самому вкрай цікаво подивитися цей випуск", – висловився комік.

Харламов також запропонував Марконі, який сумнівається в їхньому з Асмус розлученні, показати фрагменти передачі, в якій вони, за його словами, знімалися.

Володимир Марконі розповів про обман навколо розлучення Асмус і Харламова Newsler.ru

"Варто у пана Марконі все-таки поцікавитися, може, він би показав якийсь трейлер передачі або хоча б нарізку, щоб хоч так довести, що це – правда. Ми розлучаємося, і все!" – підсумував Гарік

Пізніше шоумен Володимир Марконі іронічно заявив під час бесіди з "360", що Харламов і Асмус – назавжди разом. За його словами, гуморист і актриса можуть прожити ще кілька сотень років у шлюбі, чим підлив олії у вогонь із приводу новин про їхнє розлучення.

"Ми бачимо пару Гаріка Харламова та Христини Асмус і розуміємо, що вони проживуть у шлюбі і 300 років, і 400, знаючи про їхній доступ до сучасної медицини. Так що ця пара назавжди", – заявив Марконі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 червня стало відомо про те, що комік Гарік Харламов і актриса Христина Асмус розлучаються через вісім років шлюбу. Подружжя відзначило, що це зважене й обопільне рішення. У пари є спільна шестирічна дочка Анастасія.

Пізніше в мережі припустили, що причиною розлучення пари стала зрада з боку Асмус. При цьому друзі пари вказали, що суперечки в родині почалися давно, причиною нібито став ремонт у новому будинку артистів.

Також стало відомо, як Асмус і Харламов розділять спільно нажите майно.