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28 лютого • оновлено в 11:34
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У мережі спливли фото 50-річної Лопес без макіяжу і фотошопу: як виглядає

5.8т
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У мережі з'явилися знімки 50-річної співачки Дженніфер Лопес без ретуші, на яких вона сфотографована без макіяжу, розкішних кучерів і в спортивному одязі.

Фото були опубліковані в соцмережі Instagram.

Дженіфер Лопес

Дженіфер Лопес

Getty

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Так, фотографії були зроблені папараці під час прогулянки Лопес вулицями Маямі. Для виходу знаменитість вибрала лосини і короткий чорний топ. Вбрання підкреслило фігуру зірки.

Крім того, на фото Дженніфер була без макіяжу і звичної шикарної укладки. Натомість співачка продемонструвала своє кучеряве від природи волосся, а відсутність мейкапу приховала за сонцезахисними окулярами.

Дженіфер Лопес

Дженіфер Лопес

Instagram @ery.jlover

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Дженніфер Лопес виступила на Hard-Rock stadium в Маямі, де виконала запальний трюк. Артистка на колінах проковзала по сцені у напрямку камери, при цьому широко розсуваючи ноги. Так Джей Ло на швидкості продемонструвала глядачам внутрішню частину своїх стегон зблизька.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Дженіфер Лопес
Місце
США
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