У мережі спливли фото 50-річної Лопес без макіяжу і фотошопу: як виглядає

У мережі з'явилися знімки 50-річної співачки Дженніфер Лопес без ретуші, на яких вона сфотографована без макіяжу, розкішних кучерів і в спортивному одязі.
Фото були опубліковані в соцмережі Instagram.
Дженіфер Лопес
Getty
Так, фотографії були зроблені папараці під час прогулянки Лопес вулицями Маямі. Для виходу знаменитість вибрала лосини і короткий чорний топ. Вбрання підкреслило фігуру зірки.
Крім того, на фото Дженніфер була без макіяжу і звичної шикарної укладки. Натомість співачка продемонструвала своє кучеряве від природи волосся, а відсутність мейкапу приховала за сонцезахисними окулярами.
Дженіфер Лопес
Instagram @ery.jlover
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Дженніфер Лопес виступила на Hard-Rock stadium в Маямі, де виконала запальний трюк. Артистка на колінах проковзала по сцені у напрямку камери, при цьому широко розсуваючи ноги. Так Джей Ло на швидкості продемонструвала глядачам внутрішню частину своїх стегон зблизька.
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