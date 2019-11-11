У мережі спливла ще одна жорстка пародія Галкіна на Путіна: відео

У мережі спливло архівне відео, де комік і шоумен Максим Галкін жорстко висміяв президента РФ Володимира Путіна і вибори в Росії.

Так, в 2018 році він представив своїм шанувальникам мініатюру, в якій Путін прийшов на програму "Давай одружимося". Ролик опубліковано на Youtube.

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Так, у своєму ролику комік спочатку зобразив те, як за Путіна борються самі ведучі шоу, а потім вони пропонують йому всього одну кандидатку в дружини - канцлера Німеччини Ангелу Меркель.

В результаті Путін не вибрав Меркель, заявивши, що його єдина жінка - це Росія.

Зазначимо, що недавно на виступі в Новосибірську комік жорстко висміяв цензуру на Російському телебаченні, а також Путіна і Жириновського. За його словами раніше на російських телеканалах було більше політичного гумору, однак сьогодні "не все можна говорити".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чоловік російської примадонни Алли Пугачової Максим Галкін пожартував про смерть "короля" естради Філіпа Кіркорова. На своїй сторінці в Instagram він опублікував відео, в якому похвалився подарунком Кіркорова – брендовим пальто. І заявив, що це все, що залишилося від співака.

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