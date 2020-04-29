У мережі показали раритетні фото померлої Фріске

47-річний зоряний стиліст Влад Лісовець показав раритетні фото померлої російської співачки Жанни Фріске.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram стиліст опублікував знімки часів свого співробітництва з групою "Блестящие".

Жанна Фріске

instagram.com/vladislavlisovets

instagram.com/vladislavlisovets

instagram.com/vladislavlisovets

instagram.com/vladislavlisovets

"Жанна... Така вона була космічна. До сих пір думаю, що її просто сховали від нас і вона тихо щаслива десь дуже далеко", "Жанночка. Моя улюблена співачка. Я часто кручу її пісню "А на морі білий пісок", правда завжди плачу. Вже дуже мені її шкода", "Жанночка! Яка ж вона красуня", - коментують фото в мережі.

Скріншот instagram.com/vladislavlisovets

Скріншот instagram.com/vladislavlisovets

Скріншот instagram.com/vladislavlisovets

Як раніше писав OBOZREVATEL, сестра покійної Жанни Фріске Наталя опублікувала зворушливий пост, в якому звернулася до 7-річного сина співачки. Так, вона привітала Платона з днем народження і написала, що сподівається: настане день і він все зрозуміє і возз'єднається з сім'єю мами.

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