У мережі показали раритетні фото померлої Фріске

47-річний зоряний стиліст Влад Лісовець показав раритетні фото померлої російської співачки Жанни Фріске.
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram стиліст опублікував знімки часів свого співробітництва з групою "Блестящие".
Жанна Фріске
instagram.com/vladislavlisovets
instagram.com/vladislavlisovets
instagram.com/vladislavlisovets
instagram.com/vladislavlisovets
Перебираючи старі фото, дозволю собі трохи історії, Перше, згадка мого прізвища (так скажемо в пресі) 😉 1982р програма виступу Хореографічного училища (в якому я навчався) г Баку. Робота з "Блискучими" знімки "близнюків" за рік, як їх не стало я був в NY і прожив там місяць. Художник Владик Монро (хто чув про такого) він до мене з великою любов'ю ставився, і я як то з теплом його завжди зустрічав, Мій блонд, який у мене був у першого в новій Росії, я з ним вже 1994м приїхав з Баку в Москву . Ще, я був першим стилістом хто змінив ставлення до слова "Стиліст" вже тоді воно мало номінальною характер, були на те причини. Не хочу про погане ... Я був перший, хто не заспівав з ножицями і сукнями в руках, а пішов перетворювати жінок на ТБ, став першим стілістом- телеведучим "жіноча форма" Після пішли послідовники на інших каналах, завжди дуже надихав колег! І чим особливо пишаюся, Я тоді був перший стиліст, хто відкрив власний салон на свої гроші, @contora_lisovets без інвесторів, і до сих пір є єдиним власником і керуючим. Тільки не подумайте, що я ностальгую, не в якому разі! Просто знаю, що люди люблять дивитися минуле! А воно у мене таке, завжди мистецтво, творчі люди, мода і актуальність! Приємного перегляду 😉
"Жанна... Така вона була космічна. До сих пір думаю, що її просто сховали від нас і вона тихо щаслива десь дуже далеко", "Жанночка. Моя улюблена співачка. Я часто кручу її пісню "А на морі білий пісок", правда завжди плачу. Вже дуже мені її шкода", "Жанночка! Яка ж вона красуня", - коментують фото в мережі.
Скріншот
instagram.com/vladislavlisovets
Скріншот
instagram.com/vladislavlisovets
Скріншот
instagram.com/vladislavlisovets
Як раніше писав OBOZREVATEL, сестра покійної Жанни Фріске Наталя опублікувала зворушливий пост, в якому звернулася до 7-річного сина співачки. Так, вона привітала Платона з днем народження і написала, що сподівається: настане день і він все зрозуміє і возз'єднається з сім'єю мами.
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