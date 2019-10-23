У мережі показали раритетне відео з померлою Началовою

Подруга померлої співачки Юлії Началової Ганна Ісаєва показала раритетний відеоролик з артисткою. На ньому вона зображена на святкуванні Дня народження своєї доньки.
Артистка виконувала свій хіт "Я вибираю". Відео Ісаєва розмістила на сторінці в соціальній мережі Instagram.
Юлія Началова
АиФ
"Тут найближчі, в тому числі і вся сім'я Доліної - Сашенька, внучка Лариси Олександрівни, яка знає Юлині пісні і щиро витанцьовує, її мама Ліна, близький друг Юлі, сама Лариса. Все дуже життєво. Тут Женя Алдонін, він завжди був присутній на дні народження дочки, по-іншому не бувало. Тут сім'я Ролана Гусєва, котра згодом пережила з нами важкі похорони. Тут Юлія Костюшкіна з сином, він базікає з моїм Філіпом. Тут Вовка, помічник у всьому. Віддані люди", - прокоментувала Ісаєва.
За словами Ісаєвої, показати сімейний запис її змусив раптовий смуток.
"Тут ще щасливі батьки. І все це за три чортових місяці до відходу в інше життя! Всі ми, кожен з нас тут щасливий! Жахливо все те, що сталося! Жоден з нас в той момент не міг уявити собі такий результат. Всім, хто живе - добра та щастя", - написала вона.
Несподівано і необьяснімо- чому я плачу. Просто тому. Звичайно у мене дуже багато такого домашнього відео. Звичайно я їм не спекулюю, що не лювлю хайп і не виставляю його щодня на загальний огляд. Але я хочу сказати вам, що очікують від мене цієї спекуляціі- я буду робити це, буду, але рідко. І тільки по пориву душі. Сьогодні душа моя рветься, тужить і плаче. Такий ось видався день! Мені хочеться згадати і засумувати. Мені хочеться плакати і зараз я кидав сльози на екран айфона. Тому що кожна деталь цього відео пов'язана і зі мною і з моєю артисткою, яка навіть після своєї раптової кончини не перестане бути таковою. І зі зрозумілими мені людьми, гостями її празника. А вірніше 12- ти річчя Веруші. Так, і тільки так, її називала мама. Тут найближчі. Тут вся сім'я долини, і Сашенька, внучка Лариси Александрова, яка знає Юлині пісні і щиро витанцьовували. І Ліна її мама, дочка Л Доліної, близький друг Юлі. І сама ЛА, що сидить в телефоні, все дуже життєво. Тут Женя Алдонін він завжди був присутній на дні народження дочки по - іншому у нас не бувало. Тут Гуси - сім'я Ролана Гусєва, вспоследствіі пережила з нами важкі похорони. Тут Костюшкина Ю з сином, але він базікає в цей час з моїм Філіпом. Тут Вовка, помічник у всьому. Віддані люди. Ми притягли апарат караоке, щоб було веселіше і вона співає для своїх, завжди потрапляючи в ноти. Я знайшла цей ресторан. Ми з Юлею замовили атрибутику для Віри, пов'язану з темою, яка її хвилювала тоді-Код Да Вінчі. Щороку я знаходила ресторани, теми та інше. Тут ще щасливі батьки. І все це за 3 факін місяці до відходу в інше життя! Всі ми, кожен з нас тут щасливий! Жахливо все те, що сталося! Жоден з нас в той момент не міг уявити собі такий результат. Усім, що добра і щастя. # засумувалось # какетобило # юліяначалова # вераалдоніна # деньнародженнєвий # затрімесяца # ктобизнал # просто # так # було @julianachalova_manager @taisianachalova @tanya_tareshkina @mostovlukoks
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, якою вона хворіє в останні роки.
Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршення стану співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Блогер Олена Міро проаналізувала ситуацію зі співачкою і прийшла до висновку, що її стан погіршився через алкоголь. Детальніше про хвороби Началової читайте за цим посиланням.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня стало відомо, що Началова в терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через кілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це трапилося в результаті набряку легенів і мозку, які виникли при ускладненні хвороби.
Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!