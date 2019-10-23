У мережі показали раритетне відео з померлою Началовою

Подруга померлої співачки Юлії Началової Ганна Ісаєва показала раритетний відеоролик з артисткою. На ньому вона зображена на святкуванні Дня народження своєї доньки.

Артистка виконувала свій хіт "Я вибираю". Відео Ісаєва розмістила на сторінці в соціальній мережі Instagram.

Юлія Началова АиФ

"Тут найближчі, в тому числі і вся сім'я Доліної - Сашенька, внучка Лариси Олександрівни, яка знає Юлині пісні і щиро витанцьовує, її мама Ліна, близький друг Юлі, сама Лариса. Все дуже життєво. Тут Женя Алдонін, він завжди був присутній на дні народження дочки, по-іншому не бувало. Тут сім'я Ролана Гусєва, котра згодом пережила з нами важкі похорони. Тут Юлія Костюшкіна з сином, він базікає з моїм Філіпом. Тут Вовка, помічник у всьому. Віддані люди", - прокоментувала Ісаєва.

За словами Ісаєвої, показати сімейний запис її змусив раптовий смуток.

"Тут ще щасливі батьки. І все це за три чортових місяці до відходу в інше життя! Всі ми, кожен з нас тут щасливий! Жахливо все те, що сталося! Жоден з нас в той момент не міг уявити собі такий результат. Всім, хто живе - добра та щастя", - написала вона.

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