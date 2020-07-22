У мережі показали раритетне фото Софії Ротару
У мережі показали раритетне фото Ротару (Instagram Софії Ротару).
Зірковий фотограф та режисер Роман Родін поділився раритетним фото української співачки Софії Ротару.
Відповідний кадр чоловік опублікував на особистій сторінці в Instagram. За його словами, він був зроблений у 90-і роки. Зазначимо, що на знімку Ротару позувала в чорній блузі та сонцезахисних окулярах.
"Наша улюблена Софія Ротару, 90-і", – написав Родін.
Софія Ротару в молодості (Instagram Романа Родіна)
"Яке прекрасне фото. Наша неймовірно красива Софія", "Яка гарненька і молода", – зазначили в коментарях користувачі.
У мережі показали раритетне фото Софії Ротару
У мережі показали раритетне фото Софії Ротару
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фотограф і режисер Роман Родін показав у мережі фото Алли Пугачової в купальнику.