Головна Новини
3 квітня • оновлено в 21:00
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

У мережі показали гарячий поцілунок Собчак і Богомолова. Відео

586
Читати матеріал російською

Російська телеведуча і співачка Ольга Бузова випустила кліп на свою нову пісню "Давай останемся дома", в якому засвітила гарячий поцілунок Ксенії Собчак та Костянтина Богомолова.

Відповідне відео артистка опублікувала на особистому YouTube-каналі. Зазначимо, що на ньому Ксенія та Костянтин позували в романтичній обстановці – біля каміну (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов

Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов

Фото: hellomagazine.com

Костянтин Богомолов та Ксенія Собчак

Костянтин Богомолов та Ксенія Собчак

Скріншот з відео

До речі, у своєму кліпі Ольга Бузова вирішила показати, як зірки проводять час на самоізоляції. У ньому також взяли участь співаки Валерій Меладзе і Філіп Кіркоров, співачка Слава, шоумени Михайло Галустян і Андрій Малахов, а також багато інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський режисер Костянтин Богомолов поскаржився, що його дружина, телеведуча Ксенія Собчак, ігнорує його в ліжку.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Крістіна Долматова
Особи
Костянтин Богомолов Ксенія Собчак Ольга Бузова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу шоу-бизнес карантин
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги