У мережі показали гарячий поцілунок Собчак і Богомолова. Відео

Російська телеведуча і співачка Ольга Бузова випустила кліп на свою нову пісню "Давай останемся дома", в якому засвітила гарячий поцілунок Ксенії Собчак та Костянтина Богомолова.

Відповідне відео артистка опублікувала на особистому YouTube-каналі. Зазначимо, що на ньому Ксенія та Костянтин позували в романтичній обстановці – біля каміну (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов Фото: hellomagazine.com

Костянтин Богомолов та Ксенія Собчак Скріншот з відео

До речі, у своєму кліпі Ольга Бузова вирішила показати, як зірки проводять час на самоізоляції. У ньому також взяли участь співаки Валерій Меладзе і Філіп Кіркоров, співачка Слава, шоумени Михайло Галустян і Андрій Малахов, а також багато інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський режисер Костянтин Богомолов поскаржився, що його дружина, телеведуча Ксенія Собчак, ігнорує його в ліжку.

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