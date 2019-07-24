У мережі показали фото Пугачової без фільтрів: розгорілася суперечка

У мережі з'явилися фотографії російської співачки Алли Пугачової без ретуші. Серед шанувальників 70-річної артистки розгорілися суперечки, оскільки деякі фанати стверджують, що Примадонну спеціально трохи "зістарили".

Фото з'явилися на сторінці дочки Пугачової і коміка Максима Галкіна Лізи в Instagram, яку ведуть фанати співачки.

Алла Пугачова rg.ru

instagram.com/elizaveta_galkinaaa

instagram.com/elizaveta_galkinaaa

instagram.com/elizaveta_galkinaaa

instagram.com/elizaveta_galkinaaa

instagram.com/elizaveta_galkinaaa

"Чому всі вимагають від цієї жінки молодості в 70 років!?", "На сцені всі не такі як в житті. Там політ, перетворення. А в житті без штукатурки всі не дуже", "А що ви хотіли? У такому віці? Добре що фільтри є", "Від віку не сховаєшся", "Пропустили через фільтри і спеціально зістарили", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Примадонна російської естради Алла Пугачова вразила своїх шанувальників зовнішнім виглядом. Так, 70-річну артистку в Юрмалі підловила на вулиці юна фанатка і сфотографувалася з нею.

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