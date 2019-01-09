''У мене зародилися підозри'': Тодоренко розповіла, як дізналася про вагітність

Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка 5 грудня 2018 року народила первістка, розповіла, як дізналася про вагітність.

Подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. Також Регіна опублікувала знімки, на яких вона була на першому місяці вагітності, але ще не знала про це.

"На цьому фото я на 1 місяці вагітності. Ще нічого не підозрюю про те, що я вже не сама, тому на зйомках шоу "Голос Вулиць" я стрибала, сідала на шпагат, намагаючись хоч якось зігрітися в дуже холодному павільйоні, і розважала публіку", — написала Тодоренко.

Фото: скріншот

Регіна Тодоренко Фото: instagram/reginatodorenko

Регіна Тодоренко Фото: instagram/reginatodorenko

Також за словами ведучої, в один зі знімальних днів, коли вона перевдягалася, їй здалося, що з її тілом відбулися деякі зміни.

"З моїм тілом відбулися деякі зміни — груди явно стали більшими. Тоді у мене і зародилися перші підозри. Після зйомок я одразу ж купила тест — і ось воно! Тест показав заповітні дві смужки", — додала Регіна.

Регіна Тодоренко Фото: instagram/reginatodorenko

Крім того, вона зазначила, що до зачаття дитини вони з російським співаком Владом Топаловим готувалися відповідально. Вона пила фолієву кислоту за призначенням лікаря і відмовилася від алкоголю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська телеведуча Регіна Тодоренко вперше розповіла читачам у соцмережі, як проходила її вагітність первістком, якого вона народила у грудні 2018 року від російського співака Влада Топалова.