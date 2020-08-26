У машині Єфремова в день ДТП могли перебувати актори Гармаш і Стебунов – адвокат

У машині Єфремова в момент ДТП могли перебувати Сергій Гармаш иа Іван Стебунов.
Адвокат Олександр Добровінський, що представляє потерпілих у справі про ДТП за участі Михайла Єфремова, озвучив версію, чому на місці аварії опинилося так багато колег актора, а саме Сергій Гармаш, Іван Стебунов і Дар'я Бєлоусова.
Як повідомив юрист виданню "КП", нещодавно поширилися чутки, що актори в той вечір, коли трапилася аварія, прямували до театру "Современник", щоб влаштувати переворот. Тому в машині Єфремова могли знаходитися Гармаш і Стебунов.
ДТП за участі Єфремова у центрі Москви 31TV.RU
"Справа в тому, що в театр прийшов новий художній керівник, з яким колектив після відходу великої Галини Волчек не спрацювався. І актори їхали влаштовувати революцію", – висловився Добровінський.
Адвокат відзначив, що від місця аварії до "Современника" їхати близько 15 хвилин, тому відомі актори, які живуть в різних районах Москви, опинилися в один і той же час в одному і тому ж місці.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, будучи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення в сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення та допомогу від актора.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельну ДТП на Смоленській площі. Йому було пред'явлено звинувачення в остаточній редакції за ст. 264 ч. 4 КК РФ. Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.
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