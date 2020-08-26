У машині Єфремова в день ДТП могли перебувати актори Гармаш і Стебунов – адвокат

Адвокат Олександр Добровінський, що представляє потерпілих у справі про ДТП за участі Михайла Єфремова, озвучив версію, чому на місці аварії опинилося так багато колег актора, а саме Сергій Гармаш, Іван Стебунов і Дар'я Бєлоусова.

Як повідомив юрист виданню "КП", нещодавно поширилися чутки, що актори в той вечір, коли трапилася аварія, прямували до театру "Современник", щоб влаштувати переворот. Тому в машині Єфремова могли знаходитися Гармаш і Стебунов.

ДТП за участі Єфремова у центрі Москви 31TV.RU

"Справа в тому, що в театр прийшов новий художній керівник, з яким колектив після відходу великої Галини Волчек не спрацювався. І актори їхали влаштовувати революцію", – висловився Добровінський.

Адвокат відзначив, що від місця аварії до "Современника" їхати близько 15 хвилин, тому відомі актори, які живуть в різних районах Москви, опинилися в один і той же час в одному і тому ж місці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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