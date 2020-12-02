У Києві зник відомий музикант Олександр Дерев'янко

У Києві зник безвісти відомий музикант й аранжувальник Олександр Дерев'янко. Востаннє його бачили 29 листопада в лікарні №15 Подільського району.

Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua. Зазначається, що чоловіка госпіталізували з розбитою губою й підозрою на черепно-мозкову травму. За словами лікарів, він був у нетверезому стані. З лікарні Дерев'янка відпустили, і він пішов у невідомому напрямку, однак додому не повернувся. Телефони Олександра не відповідають уже протягом тижня.

Як пише telegra.ph, пізніше з'ясувалося, що про зникнення Дерев'янка ще 27 листопада заявили його учні. Коли поліція відкрила квартиру музиканта – у дверях знайшла записку: "Поїхав у відрядження. Телефонуйте!".

"Це дуже дивно, адже Олександр уже понад 10 років працює вдома і не їздить ні в які відрядження. Крім того, він уважно ставиться до свого здоров'я й точно не став би зайвий раз подорожувати в розпал пандемії", – заявив друг артиста.

Близькі музиканта просять тих, хто бачив Олександра після 22 листопада, повідомити в поліцію.

Як писав OBOZREVATEL, 16 листопада в Харкові помер відомий режисер і педагог Леонід Садовський, якого 14 листопада жорстоко побили недалеко від будинку. Йому був 71 рік.