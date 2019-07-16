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У Києві засвітилася скандальна зірка з Росії, яка їздила до Криму

39.3т Читати матеріал російською

До Києва приїхала скандальна російська телеведуча Дана Борисова, яка у серпні 2017 року їздила до Криму і називала його російським.

Борисова приїхала у столицю України на зйомки шоу "Пацанки". Про це вона написала у себе в Instagram. До Києва вона приїхала потягом. І, за словами ведучої, проблем із митницею у неї не виникло.

"До речі, про зустріч із прикордонниками і митницею. Вони заходили двічі – о пів на третю ночі і о пів на сьому ранку, ставили, звісно, запитання і трохи потрясли речі. Але впустили до Києва спокійно, тихо і мирно. Так що всі сюди. Ми за мир і дружбу", – написала Борисова.

💜🙏😘И ещё вдогонку пара фоток из прекрасного #киев💙💛 .Послезавтра после съёмок собираюсь со своими друзьями,украинскими артистами 😉👍,с которыми в своё время нехило тусили 🤣🤣🤣🤣Ещё В ТОЙ ЖИЗНИ ,с горилкой 🙈🙈🙈и салом . @vkozlovskiy 💕, Не ангелы 👼,надеюсь всех увидеть 😃😘Кстати ,о встрече с пограничниками и таможней .Они заходили дважды,в полтретьего ночи и полседьмого утра ,задавали ,конечно вопросы и немного потрясли вещи 😃🤷‍♀️Но впустили в Киев ,спокойно ,тихо и мирно 💕☔️Так что все сюда 👍👍👍Мы за мир и дружбу 💜💜💜 #данаборисова #ледисовершенство☂️ #яверю🙏 #киев #украина🇺🇦 #лето2019 #пацанки4

Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official)

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Дана Борисова

Дана Борисова

Інстаграм

У серпні 2017 року Борисова літала до Криму, щоб "зустрітися із шанувальниками". Тоді вона називала окуповані території частиною Росії. Телеведуча видалила цей пост із мережі, однак про це тоді писали багато ЗМІ.

У Києві засвітилася скандальна зірка з Росії, яка їздила до Криму
У Києві засвітилася скандальна зірка з Росії, яка їздила до Криму

"Сьогодні причастилася і сповідалася у своїй улюбленій церкви на Самуї. Наступного тижня буду вже у Росії, у Криму, у таборі #НАС, де на зустріч зі мною чекають сотні людей", – писала Борисова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні 2019 року відомій російській блогерці Ірині Шихман, яка відкрито засуджує політику Кремля і президента РФ Володимира Путіна, заборонили в'їзд в Україну на 3 роки.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
дана Борисова
Місце
Україна Київ
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hunt andres
hunt andres
Скандальная ведущая она у вас. В России она давно полный ноль, никому не нужный. Пользуйтесь':-)
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Tesoro Malu
Tesoro Malu
Депортировать эту наркешу конченую. Все дерьмо плывет в Киев. Твари продажные
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Держприкордонслужба, мабуть, спить. Разом із СБУ. Чи просто мають нюх і належним чином реагують на зміну влади?
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