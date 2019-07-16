У Києві засвітилася скандальна зірка з Росії, яка їздила до Криму

До Києва приїхала скандальна російська телеведуча Дана Борисова, яка у серпні 2017 року їздила до Криму і називала його російським.

Борисова приїхала у столицю України на зйомки шоу "Пацанки". Про це вона написала у себе в Instagram. До Києва вона приїхала потягом. І, за словами ведучої, проблем із митницею у неї не виникло.

"До речі, про зустріч із прикордонниками і митницею. Вони заходили двічі – о пів на третю ночі і о пів на сьому ранку, ставили, звісно, запитання і трохи потрясли речі. Але впустили до Києва спокійно, тихо і мирно. Так що всі сюди. Ми за мир і дружбу", – написала Борисова.

Дана Борисова Інстаграм

У серпні 2017 року Борисова літала до Криму, щоб "зустрітися із шанувальниками". Тоді вона називала окуповані території частиною Росії. Телеведуча видалила цей пост із мережі, однак про це тоді писали багато ЗМІ.

"Сьогодні причастилася і сповідалася у своїй улюбленій церкви на Самуї. Наступного тижня буду вже у Росії, у Криму, у таборі #НАС, де на зустріч зі мною чекають сотні людей", – писала Борисова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні 2019 року відомій російській блогерці Ірині Шихман, яка відкрито засуджує політику Кремля і президента РФ Володимира Путіна, заборонили в'їзд в Україну на 3 роки.

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