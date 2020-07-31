У Києві проходили зйомки нового кліпу Тіни Кароль. Відео

У Києві проходили зйомки нового кліпу популярної української співачки Тіна Кароль.

Так, відео бекстейджу очевидці опублікували в Telegram-каналі "Ху*вый Киев". На ньому видно, як у річку Дніпро опускають на тросах машину, а на задньому фоні лунає пісня артистки (ролик дивіться нижче).

Кароль також опублікувала в Instagram-сторіз відео зі зйомок, як їй подарували торт. На ньому написано "Тіна Панда" і зображена маленька фігурка співачки. Зірка пожартувала, що це її конкурентка.

"От і все, от і все. Сумую", – підписала артистка відео.

Відео зі зйомок кліпу Інстаграм-сторіз Тіни Кароль

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль спустилася в київське метро, де виконала попурі зі своїх найвідоміших хітів.