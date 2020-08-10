У Єфремова діагностували інсульт: син знайшов його нерухомим на підлозі

У російського актора Михайла Єфремова, який раніше влаштував смертельну ДТП в центрі Москви, лікарі діагностували інсульт.

Як повідомило джерело виданню "МК", син зірки в понеділок, 10 серпня, зранку приїхав у гості до батька. Двері в квартиру були відчинені, а актор лежав на підлозі.

За словами інсайдера, в Єфремова була невиразна мова, і він не міг рухати рукою та ногою. Актору важко було щось пояснити, тому його син одразу ж викликав "швидку допомогу". Медики намагалися вмовити Єфремова погодитися на госпіталізацію, але він відмовився.

Єфремов переніс інсульт через футбольний матч Cursorinfo

"На питання про те, чи зловживав Михайло спиртним, син відповів, що нічого підозрілого в квартирі не помітив. Коли медики привели артиста до тями, він заявив, що просто перенервував. Швидше за все, причиною різкого погіршення стала гра його улюбленого "Спартака", – повідомило видання.

Відзначимо, слухання у справі про ДТП за участю Єфремова відбулися 5, 6 і 7 серпня. Читайте всі подробиці за посиланням на OBOZREVATEL.

Відзначимо, згідно з матеріалами справи, які оприлюднили під час першого засідання, актор Михайло Єфремов у момент ДТП зі смертельними наслідками був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну. Крім того, за словами інсайдерів, у машині артиста знайшли сліди гашишу.

Також стало відомо, що Михайло Єфремов був один у своєму автомобілі в момент аварії – згідно з результатами експертизи, позашляховик артиста був технічно справний, а версія, що за кермом нібито був не він, не відповідає дійсності. Так, на подушці безпеки в автомобілі знайшли сліди ДНК Єфремова.

Під час другого засідання свідки показали відео, де Єфремов мало не збив чотирьох осіб за кілька хвилин до фатальної аварії.

Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.

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