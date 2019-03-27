У День театру померла народна артистка України: в мережі хвиля скорботи

У середу, 27 березня, в День театру, померла народна артистка України, актриса Національного театру ім. Івана Франка, Зінаїда Цесаренко.

Про це на особистій сторінці у Facebook повідомив театральний критик Олег Вергеліс. Артистці було 82 роки.

Фото: facebook.com

"Світла людина, талановита актриса. Завжди буду пам'ятати... Світла пам'ять...", - написав критик, приклавши до свого посту кілька фотографій з артисткою на сцені.

"Колектив театру з глибоким сумом сповіщає про перехід в інші світи талановитої Актриси, неймовірної Жінки, чуйної, доброзичливої Людини, корифея театру, заслуженої артистки України Цесаренко Зінаїди Василівни", - повідомили на офіційних сторінках театру колеги Цесаренко, висловивши співчуття її рідним та близьким.

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У Національному театрі ім. Івана Франка Зінаїда Цесаренко прослужила 50 років і до останнього виходила на сцену. У коментарях фоловери критика шанують пам'ять актриси і згадують її кращі ролі, які називають надбанням національної сцени. Артистка запам'яталася глядачам ролями у виставах "Дві сім'ї", "За двома зайцями", "Кассандра","Житейское море", "Дядя Ваня" та інших.

Як писав раніше OBOZREVATEL, учасники британського гурту The Prodigy запросили шанувальників провести в останню путь соліста Кіта Флінта, який покінчив життя самогубством на початку березня. На офіційній сторінці рейв-гурту в Instagram з'явилася програма церемонії прощання, до якої можуть приєднатися всі бажаючі.

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