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12 листопада • оновлено в 15:53
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У Данилко відреагували на новину про серцевий напад: що сталося з артистом

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Увечері 11 листопада з'явилася новина, що український співак Андрій Данилко переніс блокаду серця. Незабаром про стан артиста розповів його представник Андрій Уренєв.

Так, в коментарі Апостроф, Уренєв лише посміявся на питання про серцевий напад, і розповів, як все відбувалося насправді.

Андрій Данилко

Андрій Данилко

WomanHit

Новини
"Такое было желание – приехать домой, закрыть двери, пожарить картошку и никого не видеть" - Андрей Данилко в блиц-шоу "БЕЗ ГРИМА"

Менеджер спростував інформацію про те, що Данилко погано почував себе на знімальному майданчику:

"Так, вчора ми сміялися над цією "новиною". У Андрія був напад банальної міжреберної невралгії вранці в день зйомок. По дорозі на зйомку він заїхав до лікарні, де для полегшення невралгії йому зробили новокаїнову блокаду, і він поїхав на зйомку. Якби не виступи, просто перетерпів би. На майданчику все було абсолютно нормально ".

Андрій Данилко

Андрій Данилко

Гордон

Також Уренєв відреагував і на повідомлення про те, що співак міняв костюми через рясне потовиділення. Насправді, часта зміна сценічних нарядів була задумана за сценарієм:

"Концептуально різні номери для різних частин програми".

Вірка Сердючка

Вірка Сердючка

24 ЗМІ

Крім того, Уренєв посміявся і над твердженням, що Данилко був дуже блідим:

"Як вони, цікаво, блідість під гримом розгледіли?".

Вірка Сердючка

Вірка Сердючка

BBC

Як повідомляв OBOZREVATEL, український співак і шоумен Андрій Данилко висловився про українських зірок в політиці. На його думку, українські зірки йдуть в політику через гроші і жадібності, хоча явно не є голодуючими.

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Особа
Андрій Данилко
Місце
Україна
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