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15 листопада • оновлено в 17:43
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У червоному латексі: Повалій здивувала фанів сміливим образом на зйомках кліпу

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Українська співачка Таїсія Повалій приступила до зйомок нового кліпу на пісню "Дай мені любов" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Як йдеться в сюжеті ObozTV, у новому кліпі співачка здивує не тільки жанром пісні, а й відеороботою, де будуть незвичайні для артистки образи і сучасна хореографія.

Таїсія Повалій

Таїсія Повалій

Фотограф - Ольга Кононенко

"Це буде сюрприз для моїх глядачів і шанувальників. Я захотіла зробити щось таке, чого раніше не робила. Здивувати всіх і себе також", – сказала Повалій.

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У червоному латексі: Повалій здивувала фанів сміливим образом на зйомках кліпу

Пісня увійде до нового альбому "Ейфорія", який буде складатися з 10 пісень.

"Це буде незвичайний образ і музика, незвичайна пісня", – пообіцяв чоловік і продюсер співачки Ігор Ліхута.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Ліхута пояснив, чому було вирішено скасувати ювілейний концерт Повалій у Києві.

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Автор
Юрко Медяник Юрко Медяник
Особа
Таїсія Повалій
Місце
Україна
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