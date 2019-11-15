У червоному латексі: Повалій здивувала фанів сміливим образом на зйомках кліпу

Українська співачка Таїсія Повалій приступила до зйомок нового кліпу на пісню "Дай мені любов" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Як йдеться в сюжеті ObozTV, у новому кліпі співачка здивує не тільки жанром пісні, а й відеороботою, де будуть незвичайні для артистки образи і сучасна хореографія.

Таїсія Повалій Фотограф - Ольга Кононенко

"Це буде сюрприз для моїх глядачів і шанувальників. Я захотіла зробити щось таке, чого раніше не робила. Здивувати всіх і себе також", – сказала Повалій.

Пісня увійде до нового альбому "Ейфорія", який буде складатися з 10 пісень.

"Це буде незвичайний образ і музика, незвичайна пісня", – пообіцяв чоловік і продюсер співачки Ігор Ліхута.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Ліхута пояснив, чому було вирішено скасувати ювілейний концерт Повалій у Києві.

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