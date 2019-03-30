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У Британії помер зірка "Зоряних воєн" і "бондіани"

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У Великобританії на 90-му році життя помер канадський актор Шейн Ріммер, відомий по фантастичній сазі "Зоряні війни" і фільмах про Джеймса Бонда.

Про це повідомив у Twitter британський продюсер і режисер Джеррі Андерсон.

"Сумна новина про те, що помер Шейн Ріммер, стала справжнім шоком для всіх нас у Anderson Entertainment. Ми висловлюємо наші співчуття родині та друзям Шейна", - написав він.

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Шейн Ріммер у фільмі про Джеймса Бонда

Шейн Ріммер у фільмі про Джеймса Бонда

twitter.com/007

Смерть Ріммера підтвердила також його вдова Шейла. Причина відходу актора з життя поки не називається.

Шейн Ріммер народився в Канаді, проте в 1950-х переїхав до Великобританії, де і отримав першу популярність завдяки озвучці мультсеріалу "Thunderbirds".

Шейн Ріммер

Шейн Ріммер

Seldon.News

Фільмографія актора налічує понад сто картин. Загальну популярність йому принесли ролі в сазі про Джеймса Бонда ( "Шпигун, який мене любив", "Діаманти назавжди", "Живеш тільки двічі") і в четвертому епізоді "Зоряних воєн".

Крім цього, Ріммер знявся в перших трьох фільмах про Супермена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменитий актор Люк Перрі, зірка популярного серіалу 90-х "Беверлі-Хіллз, 90210", помер після інсульту.

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Великобританія
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