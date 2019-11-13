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13 листопада • оновлено в 12:09
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У Алли Мазур виявили рак: як відреагували зірки

3.3т
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Українські зірки відреагували на страшний діагноз телеведучої Алли Мазур.

У коментарях під публікацією, якою вчора поділилася телеведуча в Facebook, колеги Алли почали залишати слова підтримки й побажання швидкого одужання.

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Так, телеведуча Лідія Таран написала: "Алло! З Вашої мудрістю і силою волі, вірою і підтримкою близьких – добро переможе погані клітини!"

Соломія Вітвіцька залишила під постом: "Вірю в перемогу! Моє плече завжди готове".

Не залишився осторонь і Юрій Горбунов, який написав теплі слова в коментарях: "Аллочко! Все буде добре! Одужуйте!"

Лідія Таран, Алла Мазур, Соломія Вітвіцька, Марічка Падалко

Лідія Таран, Алла Мазур, Соломія Вітвіцька, Марічка Падалко

ТСН

У Алли Мазур виявили рак: як відреагували зірки

Facebook

У Алли Мазур виявили рак: як відреагували зірки

Facebook

Також приєдналася і Яніна Соколова, що поборола онкологічну недугу:

У Алли Мазур виявили рак: як відреагували зірки

Twitter

Крім зірок, підтримали телеведучу й інші користувачі:

У Алли Мазур виявили рак: як відреагували зірки

Facebook

У Алли Мазур виявили рак: як відреагували зірки

Facebook

У Алли Мазур виявили рак: як відреагували зірки

Facebook

У Алли Мазур виявили рак: як відреагували зірки

Facebook

У Алли Мазур виявили рак: як відреагували зірки

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська журналістка Яніна Соколова шокувала визнанням про те, що вона поборола онкологічне захворювання.

У студії Соколової розповів, що хворів на рак, колишній глава Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Алла Мазур
Місце
Україна
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
пропагандистка сра-ная ,бог на свете есть
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