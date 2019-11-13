У Алли Мазур виявили рак: як відреагували зірки

Українські зірки відреагували на страшний діагноз телеведучої Алли Мазур.
У коментарях під публікацією, якою вчора поділилася телеведуча в Facebook, колеги Алли почали залишати слова підтримки й побажання швидкого одужання.
Так, телеведуча Лідія Таран написала: "Алло! З Вашої мудрістю і силою волі, вірою і підтримкою близьких – добро переможе погані клітини!"
Соломія Вітвіцька залишила під постом: "Вірю в перемогу! Моє плече завжди готове".
Не залишився осторонь і Юрій Горбунов, який написав теплі слова в коментарях: "Аллочко! Все буде добре! Одужуйте!"
Лідія Таран, Алла Мазур, Соломія Вітвіцька, Марічка Падалко
ТСН
Також приєдналася і Яніна Соколова, що поборола онкологічну недугу:
Крім зірок, підтримали телеведучу й інші користувачі:
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська журналістка Яніна Соколова шокувала визнанням про те, що вона поборола онкологічне захворювання.
У студії Соколової розповів, що хворів на рак, колишній глава Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль.
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