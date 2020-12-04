У 7-му випуску "Холостячки" Мішина назвала фаворита проєкту

У сьомому випуску шоу "Холостячка" головна героїня Ксенія Мішина назвала свого фаворита. Головним претендентом на перемогу в проєкті, за її словами, є підприємець Олексій Тригубенко.

Зокрема, в ефірі телеканалу СТБ актриса зізналася, що першим в її "топлисті" став саме цей учасник, тому що він більше, ніж інші, заслуговує на серйозні стосунки. Детальніше про це – читайте на OBOZREVATEL.

До такого висновку Мішина дійшла після відвертої розмови з чоловіками про почуття і плани на майбутнє, яка відбулася на початку сьомого ефіру. Усі подробиці випуску читайте за посиланням.

"Льоша – перше місце в моєму топлисті. Він заслуговує любові й перемоги. Він глибокий і серйозний, не кидає якихось безглуздих жартів і не приховує почуттів", – висловилася Ксенія Мішина.

Незважаючи на захоплення чоловіком, артистка під час одного з випробувань у випуску вирушила в гості до суперника Олексія – Олександра Еллерта. Під час побачення вони кілька разів пристрасно поцілувалися, а також дівчина зазначила, що закохана і поруч із ним почувається максимально комфортно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися фото, на яких Ксенія Мішина в обіймах учасника Євгена Ковтуненка. Кадр було зроблено вже після зйомок проєкту, він викликав чутки про те, що нібито саме його Ксенія обрала у фіналі. Артистка пояснила інцидент в одному зі своїх інтерв'ю.