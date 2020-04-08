У 67-річної Степаненко з'явився шанувальник після розлучення

У російській гумористки, колишньої дружини Євгена Петросяна Олени Степаненко з'явився молодий таємний шанувальник.

В оточенні артистки кажуть, що вона поки не готова до серйозних стосунків, але приймає від нього квіти і подарунки, пише "СтарХит".

Чоловік трохи молодший Степаненко і є бізнесменом

"Енергії, експромтів, жартів і ідей у неї побільше, ніж у деяких сорокарічних зірок. Дуже розташована до людей, інтелігента. Не випадково у Олени Григорівни з'явився шанувальник", - розповіли в оточенні артистки.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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