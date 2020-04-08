У 67-річної Степаненко з'явився шанувальник після розлучення

У російській гумористки, колишньої дружини Євгена Петросяна Олени Степаненко з'явився молодий таємний шанувальник.
В оточенні артистки кажуть, що вона поки не готова до серйозних стосунків, але приймає від нього квіти і подарунки, пише "СтарХит".
Чоловік трохи молодший Степаненко і є бізнесменом
"Енергії, експромтів, жартів і ідей у неї побільше, ніж у деяких сорокарічних зірок. Дуже розташована до людей, інтелігента. Не випадково у Олени Григорівни з'явився шанувальник", - розповіли в оточенні артистки.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У серпні 2018 року з'явилася інформація, що Петросян і Степаненко вирішили розлучитися. Дружина гумориста вимагала поділу майна.
16 листопада 2018 року суд офіційно оформив розлучення Петросяна і Степаненко.
Задовго до цього особисту помічницю артиста Тетяну Брухунову неодноразово називали "можливою коханкою". Петросяна не раз помічали в компанії брюнетки.
А в середині грудня 2019 року росЗМІ повідомили, що Петросян і Брухунова одружилися.
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