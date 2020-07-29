Тяжкохворий син Павліка лежить у хоспісі: його мати зробила заяву

Колишня дружина українського співака Віктора Павліка Лора Созаєва розповіла, що їхній спільний син Павло лежить у хоспісі. Вона зазначила, що хлопець продовжує боротися з онкологією й не збирається здаватися незважаючи на те, що лікування не дає ніяких результатів.

На особистій сторінці в Facebook Созаєва зазначила, що намагається триматися максимально стійко, тому що це надає її синові сили.

"Мені довелося стати генералом у спідниці і своєю стійкістю показати синові, що з такою мамою бути слабким я йому не дозволю. У нас вийшов відмінний тандем! Ми в хоспісі. Бій триває!" – з надією написала ексдружина Віктора Павліка.

Онкохворий син Павліка з матір'ю Facebook Лори Созаєвої

Вона також вказала, що збиралася вивчитися на психолога, проте важка хвороба Павла Павліка не дозволила закінчити навчання. Але її знання знадобилися для того, щоб розмовляти з хлопцем про життя і смерть.

"Чи потрібно говорити з дітьми про смерть? Потрібно! Я не психолог. Влітку 2018 року вступила до університету на факультет психології, щоб мати другу вищу освіту і можливість змінити напрямок у житті після розлучення з чоловіком. Пізніше дізналася, що в сина онкологія, і можливості продовжити навчання не було. Ми повинні були проводити багато часу разом і стали говорити про найважливіше – про життя і смерть", – поділилася жінка.

Колишня дружина Віктора Павліка розповіла про сина Facebook Лори Созаєвої

Також вона порівняла свого сина з солдатом, який не знає, чи повернеться живим із поля бою. Примітно, що Павло Павлік до того, як у нього виявили саркому, вступив до університету на військову спеціальність.

"Я вчила сина стійко приймати будь-яку звістку, особливо погану, як солдат, котрий іде на війну, адже він не знає, чи повернеться живим із поля бою. Так саркома виявилася цим полем..." – підсумувала Лора Созаєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віктор Павлік у жовтні 2018 року звернувся по допомогу до людей через важку хворобу його молодшого сина Павла. Через деякий час співак зупинив збирання коштів на лікування.

Раніше співак розповів, що спершу хвороба в сина проявлялася лише відчуттям оніміння в ногах.

Пізніше син артиста Павло повідомив, що складне лікування не дало результату і його стан помітно погіршився. Віктор Павлік зворушливо звернувся до сина після його зізнання.