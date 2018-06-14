Тяжкохворий Караченцов вийшов в люди вперше за довгий час

Відомий радянський і російський актор Микола Караченцов вперше за довгий час з'явився на публіці.

73-річний актор взяв участь в ток-шоу "Пусть говорят", повернувшись з-за кордону, де проходив лікування від раку, передає kp.ua.

Разом з ним на шоу прибула дружина Людмила Поргіна і помічниця сім'ї, яка доглядає за актором.

Відзначається, що оскільки Караченцову складно говорити і рухатися, гості передачі висловили сумнів в тому, чи потрібно було везти артиста на зйомки. Також в програмі показали, як акторові допомагають повернутися в форму - Караченцов змушений щодня за допомогою інших людей робити спеціальні вправи.

"Як ти себе почуваєш? Скажи голосно!" - попросила дружина актора.

"Нормально!" - вимовив він з посмішкою, однак було видно, що зробити це було артисту не просто.

На зйомках Караченцов був у костюмі з метеликом, дружина ніжно тримала його за руку. Подружжя вибрали для передачі наряди в одному кольорі - у Поргіної було бузкове плаття, Караченцову вибрали сорочку і шкарпетки в тон.

"Я люблю тебе більше життя! Хвороба подолаємо разом і будемо жити довго-довго", - говорить Поргіна своєму чоловікові в звичайному житті.

Відео цієї сімейної сцени, яку показали в студії, викликало сльози у глядачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні 2017 року в Караченцова в легені виявили злоякісну пухлину. Пізніше з'явилася інформація про те, що у актора почалися метастази в лімфовузлах. Через характер пухлини і загальний стан артиста хірургічне втручання було виключено.

У лютому 2018 року Караченцов з'явився на публіці, незважаючи на труднощі, викликані важким захворюванням.

У квітні 2018 року біля актора діагностували останню стадію раку.