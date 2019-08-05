"Тут довго буде д*па": зірка "Дом-2" викликала ажіотаж у мережі постом про Росію

Колишня учасниця реаліті-шоу "Дом-2", модель і ведуча Олена Водонаєва викликала ажіотаж у мережі різкою заявою про Росію.

Так, на своїй сторінці в Instagram вона розмістила пост, у якому порівняла РФ і США. Багатьом шанувальникам Водонаєвої не сподобалися її слова.

Олена Водонаєва news.ru

"Ось тільки шкода москвичів і соромно за агресивну поведінку поліції. Агресією можна домогтися тільки того ж. Не розумію, навіщо це робити, навіщо розхитувати човен? Нехай у "чесні вибори" зіграти не змогли, але як можна було не відіграти роль "стурбованого грінпісівця"? У них ліси горять, весь захід співчуває, Леонардо Ді Капріо переживає, а від наших політиків ні слова жалю. А якщо захочете сказати, що вам щось не подобається, то вас відпи**ять і заарештують", — написала вона.

"Мабуть, у Росії довго буде така д*па", "За "чесні вибори" мітинги йдуть другий тиждень, зате коли ціни підвищують такого немає", "Прощай, Росіє", "У мене питання. Чому в російських новинах кажуть тільки про Україну? Чому не говорять про пожежі?", "Все правильно! І б'ють наших людей ті, кому ми податки платимо! Гулаг!", — пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Водонаєва приголомшила користувачів сміливим фото, на якому позувала практично голою.

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