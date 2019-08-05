Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"Тут довго буде д*па": зірка "Дом-2" викликала ажіотаж у мережі постом про Росію

2.3т Читати матеріал російською

Колишня учасниця реаліті-шоу "Дом-2", модель і ведуча Олена Водонаєва викликала ажіотаж у мережі різкою заявою про Росію.

Так, на своїй сторінці в Instagram вона розмістила пост, у якому порівняла РФ і США. Багатьом шанувальникам Водонаєвої не сподобалися її слова.

Олена Водонаєва

Олена Водонаєва

news.ru

Новини
"Буде революція": зірки з РФ виступили проти Путіна через мітинг у Москві

"Ось тільки шкода москвичів і соромно за агресивну поведінку поліції. Агресією можна домогтися тільки того ж. Не розумію, навіщо це робити, навіщо розхитувати човен? Нехай у "чесні вибори" зіграти не змогли, але як можна було не відіграти роль "стурбованого грінпісівця"? У них ліси горять, весь захід співчуває, Леонардо Ді Капріо переживає, а від наших політиків ні слова жалю. А якщо захочете сказати, що вам щось не подобається, то вас відпи**ять і заарештують", — написала вона.

Бачила, що один мій недавній пост розмістили в акаунті ліберальних засобів масової інформації. Почитала в коментарях різні думки про моїх словах про "російську дійсність". Порадувало, що більшість зі мною згодні ніхто не сперечається з тим, що в Росії безкультур'я на дорогах і агресивні поліцейські. Я провела в США більше місяця, і це не перша моя поїздка туди. Подорожуючи по штатам в цьому році, я знайшла ідеальне пояснення того, що таке "високий рівень життя". Москвичі, можливо, уявляють про що я говорю, а ось жителям решти Росії доведеться напружити фантазію. "Високий рівень життя" - це коли в тисячах кілометрів від столиці у пенсіонерки є свій будинок, автомобіль, на якому вона їздить за покупками в Walmart або полоскотати нерви в Бінго. Більш того, іноді їй вдається подорожувати. У нас цього не можуть дозволити не тільки більшість пенсіонерів, а й величезна кількість молодих роботяг. Звичайна касирка з американського фастфуду може легко раз на місяць водити свою дитину в Юніверсал на екскурсію з розвагами. Приклади можна до нескінченності приводити. Ну ви зрозуміли. Москва - не Росія. І сьогодні Москва один з найкомфортніших для проживання міст світу. Ось тільки шкода москвичів і соромно за агресивну поведінку поліції. Агресією можна домогтися тільки того ж. Не розумію, навіщо це робити, навіщо розхитувати човен? На дворі вік соціальних мереж, і алогічне поведінку людей в формі - головний тренд Інстаграма. Навряд чи всі, хто висловлював думку про протести були самі на акції, але сам факт того, що їх це не залишило байдужим - тривожний дзвінок. Гаразд в "чесні вибори" зіграти не змогли, але як можна було не відіграти роль "стурбованого гринписовцев"? У них ліси горять, весь захід співчуває, Леонардо Ді Капріо переживає, а від наших політиків ні слова жалю. А якщо захочете сказати, що вам щось не подобається, то вас отпі @ дять і заарештують. Ось тому і ходимо зі злими особами в аеропорту, сумуючи по долару за 30. Привіт Росія!

Публікація від Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

"Мабуть, у Росії довго буде така д*па", "За "чесні вибори" мітинги йдуть другий тиждень, зате коли ціни підвищують такого немає", "Прощай, Росіє", "У мене питання. Чому в російських новинах кажуть тільки про Україну? Чому не говорять про пожежі?", "Все правильно! І б'ють наших людей ті, кому ми податки платимо! Гулаг!", — пишуть у мережі.

"Тут довго буде д*па": зірка "Дом-2" викликала ажіотаж у мережі постом про Росію
"Тут довго буде д*па": зірка "Дом-2" викликала ажіотаж у мережі постом про Росію
"Тут довго буде д*па": зірка "Дом-2" викликала ажіотаж у мережі постом про Росію
"Тут довго буде д*па": зірка "Дом-2" викликала ажіотаж у мережі постом про Росію
"Тут довго буде д*па": зірка "Дом-2" викликала ажіотаж у мережі постом про Росію

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Водонаєва приголомшила користувачів сміливим фото, на якому позувала практично голою.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Особа
Олена Водонаєва
Місце
Росія Москва
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
4
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel