"Тут довго буде д*па": зірка "Дом-2" викликала ажіотаж у мережі постом про Росію

Колишня учасниця реаліті-шоу "Дом-2", модель і ведуча Олена Водонаєва викликала ажіотаж у мережі різкою заявою про Росію.
Так, на своїй сторінці в Instagram вона розмістила пост, у якому порівняла РФ і США. Багатьом шанувальникам Водонаєвої не сподобалися її слова.
Олена Водонаєва
news.ru
"Ось тільки шкода москвичів і соромно за агресивну поведінку поліції. Агресією можна домогтися тільки того ж. Не розумію, навіщо це робити, навіщо розхитувати човен? Нехай у "чесні вибори" зіграти не змогли, але як можна було не відіграти роль "стурбованого грінпісівця"? У них ліси горять, весь захід співчуває, Леонардо Ді Капріо переживає, а від наших політиків ні слова жалю. А якщо захочете сказати, що вам щось не подобається, то вас відпи**ять і заарештують", — написала вона.
Бачила, що один мій недавній пост розмістили в акаунті ліберальних засобів масової інформації. Почитала в коментарях різні думки про моїх словах про "російську дійсність". Порадувало, що більшість зі мною згодні ніхто не сперечається з тим, що в Росії безкультур'я на дорогах і агресивні поліцейські. Я провела в США більше місяця, і це не перша моя поїздка туди. Подорожуючи по штатам в цьому році, я знайшла ідеальне пояснення того, що таке "високий рівень життя". Москвичі, можливо, уявляють про що я говорю, а ось жителям решти Росії доведеться напружити фантазію. "Високий рівень життя" - це коли в тисячах кілометрів від столиці у пенсіонерки є свій будинок, автомобіль, на якому вона їздить за покупками в Walmart або полоскотати нерви в Бінго. Більш того, іноді їй вдається подорожувати. У нас цього не можуть дозволити не тільки більшість пенсіонерів, а й величезна кількість молодих роботяг. Звичайна касирка з американського фастфуду може легко раз на місяць водити свою дитину в Юніверсал на екскурсію з розвагами. Приклади можна до нескінченності приводити. Ну ви зрозуміли. Москва - не Росія. І сьогодні Москва один з найкомфортніших для проживання міст світу. Ось тільки шкода москвичів і соромно за агресивну поведінку поліції. Агресією можна домогтися тільки того ж. Не розумію, навіщо це робити, навіщо розхитувати човен? На дворі вік соціальних мереж, і алогічне поведінку людей в формі - головний тренд Інстаграма. Навряд чи всі, хто висловлював думку про протести були самі на акції, але сам факт того, що їх це не залишило байдужим - тривожний дзвінок. Гаразд в "чесні вибори" зіграти не змогли, але як можна було не відіграти роль "стурбованого гринписовцев"? У них ліси горять, весь захід співчуває, Леонардо Ді Капріо переживає, а від наших політиків ні слова жалю. А якщо захочете сказати, що вам щось не подобається, то вас отпі @ дять і заарештують. Ось тому і ходимо зі злими особами в аеропорту, сумуючи по долару за 30. Привіт Росія!
"Мабуть, у Росії довго буде така д*па", "За "чесні вибори" мітинги йдуть другий тиждень, зате коли ціни підвищують такого немає", "Прощай, Росіє", "У мене питання. Чому в російських новинах кажуть тільки про Україну? Чому не говорять про пожежі?", "Все правильно! І б'ють наших людей ті, кому ми податки платимо! Гулаг!", — пишуть у мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Водонаєва приголомшила користувачів сміливим фото, на якому позувала практично голою.
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