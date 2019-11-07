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7 листопада • оновлено в 10:53
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"Ця тема – табу": Малахов розповів Собчак про головну заборону на росТБ

1.8т Читати матеріал російською

Російський телеведучий Андрій Малахов, який нещодавно вперше заговорив про конфлікт із Галкіним, розповів про головну заборону на росТБ.

У новому випуску шоу "Обережно, Собчак!" ведуча Ксенія Собчак поцікавилася у Малахова, чому в своїх передачах той ніколи не робив сюжети про ЛГБТ-спільноти.

Андрій Малахов

Андрій Малахов

Кадр із відео

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"Ця тема табу. Я не можу для себе пояснити, чому вони цього бояться. З огляду на те, що ми живемо в Москві й бачимо все... Так, у провінціях є глобальна проблема. Там і самотність, і притиснення, і вбивства, пов'язані на цьому ґрунті", –відповів Малахов.

Андрій Малахов і Ксенія Собчак

Андрій Малахов і Ксенія Собчак

Кадр із відео

"Цікаво, що така ж історія була колись і зі СНІД/ВІЛ. І я пам'ятаю, як ми довго говорили: "Давайте, давайте!" На що мені відповідали: "Та кому це буде цікаво дивитися? Люди бояться цього всього". І я вмовив, коли запропонував, щоб Віра Брежнєва прийшла на ефір вона послиня фонду від ООН з боротьби зі СНІДом. Мені відповіли "Ну давайте спробуємо". І була в підсумку дуже висока цифра, тому що, коли цієї теми немає ніде, і раптом людина починає говорити... Сьогодні це вже глобальна проблема, яка давно вийшла за межі ЛГБТ. До речі, мені сказали, що якщо ми знайдемо хорошу тему, то можемо висвітлити історію".

Андрій Малахов

Андрій Малахов

КП

Як раніше писав OBOZREVATEL, акторка Наталя Рудова звинуватила телеведучого Андрія Малахова в наклепі через випуск програми "Прямий ефір" про ескортниць. За її словами, творці токшоу обманом взяли інтерв'ю у її директора.

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Особа
Андрій Малахов
Місце
Росія
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фил филька
фил филька
никогда не смотрел этих оленей да и собственно эти тв каналы (основные федеральные) и правильно делал))
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