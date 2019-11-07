"Ця гопота ще гавкає!" Пригожин накинувся на українців через Maruv

Одіозний російський музичний продюсер Йосип Пригожин висловився про скандал з українською співачкою MARUV, яка отримала нагороду "Краща російська виконавиця" від телеканалу MTV.

Так, Пригожин заявив, що шум, який піднявся навколо співачки пов'язаний із заздрістю. Своєю думкою він поділився з "ФАН".

"Це повне беззаконня! Концертним директорам і продюсерам доводиться виправдовуватися за успіх артиста! Навіщо так опускати людей!? Коли ж вони перестануть заздрити чужим успіхам!? Всі тільки рахують чужі гроші! Вчіться заробляти, а не заздрити! Я маю право про це говорити тому, що я прийшов до успіху з самих низів. Для мене борщ в дитинстві був головним делікатесом у свята. Я пройшов дуже важкий шлях. А ця гопота ще гавкає! Беріть приклад з успішних людей, а не намагайтеся опускати їх на свій рівень!", - заявив Пригожин.

Йосип Пригожин teleprogramma.pro

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Скандальна українська співачка MARUV (Анна Корсун) отримала нагороду престижної музичної премії MTV Europe Music Awards як "краща російська виконавиця".

Мережу розлютило те, що українську співачку назвали росіянкою.

Щоб заспокоїти розлючених користувачів, директор артистки Кирило Фельдман зробив офіційну заяву, повідомивши, що MARUV не має жодного відношення до Росії.

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