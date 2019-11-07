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7 листопада • оновлено в 10:50
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"Ця гопота ще гавкає!" Пригожин накинувся на українців через Maruv

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Одіозний російський музичний продюсер Йосип Пригожин висловився про скандал з українською співачкою MARUV, яка отримала нагороду "Краща російська виконавиця" від телеканалу MTV.

Так, Пригожин заявив, що шум, який піднявся навколо співачки пов'язаний із заздрістю. Своєю думкою він поділився з "ФАН".

"Ця гопота ще гавкає!" Пригожин накинувся на українців через Maruv
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"Їздитиму, куди захочу, fuck off!" MARUV гнівно пояснила звання "кращої російської співачки"

"Це повне беззаконня! Концертним директорам і продюсерам доводиться виправдовуватися за успіх артиста! Навіщо так опускати людей!? Коли ж вони перестануть заздрити чужим успіхам!? Всі тільки рахують чужі гроші! Вчіться заробляти, а не заздрити! Я маю право про це говорити тому, що я прийшов до успіху з самих низів. Для мене борщ в дитинстві був головним делікатесом у свята. Я пройшов дуже важкий шлях. А ця гопота ще гавкає! Беріть приклад з успішних людей, а не намагайтеся опускати їх на свій рівень!", - заявив Пригожин.

Йосип Пригожин

Йосип Пригожин

teleprogramma.pro

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Скандальна українська співачка MARUV (Анна Корсун) отримала нагороду престижної музичної премії MTV Europe Music Awards як "краща російська виконавиця".

  • Мережу розлютило те, що українську співачку назвали росіянкою.

  • Щоб заспокоїти розлючених користувачів, директор артистки Кирило Фельдман зробив офіційну заяву, повідомивши, що MARUV не має жодного відношення до Росії.

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Особи
MARUV Йосип Пригожин
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Руденко Вован
Руденко Вован
Пускай забирают эту шаболду себе.
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фил филька
фил филька
у гопоты петь таланта нет зато таланта погавкать хоть отбавляй)) так что им еще делать как не завидовать и гавкать?))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Все правильно сказал. Чейкрымщики клацают зубами от зависти
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