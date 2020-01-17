"Цинізм перевершив всі межі": у РФ вимагають позбавити Урганта громадянства

Члени православного руху вимагають позбавити телеведучого Івана Урганта російського громадянства і закрити шоу "Вечірній Ургант".

Відповідна петиція була опублікована на сайті CitizenGO.

Іван Ургант 1ul.ru

Причиною такої реакції громадського руху став ефір "Вечірнього Урганта" 7 січня 2020 року, гостем якого став Жерар Депардьє.

Активісти звинуватили Урганта в знущанні над почуттями віруючих під час інтерв'ю з Жераром.

"7 січня 2020 року Первый канал і передача" Вечірній Ургант" вирішили "привітати" православний світ обурливим випуском, в якому дозволили собі знущання над Ісусом Христом і християнськими традиціями. Ми вважаємо передачі з подібною риторикою абсолютно неприпустимими і образливими не тільки для віруючих, але і для всіх тих, хто поважає культуру і традиції нашої країни! Керівництво Первого канала має вибачитися, покарати винних і негайно видалити обурливий випуск", – йдеться в тексті петиції.

Іван Ургант і Жерар Депардьє кадр з шоу "Вечірній Ургант"

"Іван Ургант показав фотокомпіляцію, що пародіює ікону з зображенням Різдва Ісуса Христа, і тим самим задав тон для бесіди з Депардьє. Колишній актор активно підтримав запропоновану тему і порівняв Христа з поросям", – продовжують активісти.

Іван Ургант і Жерар Депардьє кадр з шоу "Вечірній Ургант"

"Канал знаходиться на державному фінансуванні і керівництво каналу має розуміти, що православні християни становлять більшість населення Росії. Саме за рахунок цих людей Іван Ургант отримує свою чималу зарплату в якості ведучого, але, судячи з випуску, не приховує своєї зневаги до їх почуттів. Ведучий не в перший раз дозволяє собі неприпустиму поведінку по відношенню до віруючих, проте цього разу його цинізм перевершив всі можливі межі", – йдеться в тексті петиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ургант висміяв прес-конференцію російського прем'єра Дмитра Медведєва.

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