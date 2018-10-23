"Цілувалися під дощем": донька Деппа шокувала мережу новим бойфрендом

Доньку голлівудського актора Джонні Деппа Лілі-Роуз помітили на побаченні із 22-річним актором Тіматі Шаламе.

Фотографії закоханої пари, де вони цілуються під дощем, опубліковано у соціальних мережах.

Чутки, що Лілі й Тіматі зустрічаються, почали з’являтись ще на початку жовтня. Пару помітили разом у нью-йоркському кафе "Бруд".

Крім того, молодих акторів бачили ще декілька разів у ресторані фастфуда, де вони разом вечеряли.

Фанати висловили припущення, що роман між Лілі й Тіматі міг початися на зйомках нового фільму The King ("Король").

Як повідомляв OBOZREVATEL, донька голлівудського актора Джонні Деппа та французької кінозірки Ванесси Параді, модель і актриса Лілі-Роуз Депп приголомшила своїх фанів участю у пікантному експерименті свого приятеля фотографа.