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Цілувалися і трималися за руки: Цекало вперше вийшов у світ з новою дружиною

2.4тЧитати матеріал російською

58-річний продюсер і шоумен Олександр Цекало, про одруження якого нещодавно стало відомо, вперше з новою дружиною вийшов у світ.

Так, Цекало і його молода обраниця Дарина Ервін з'явилися разом на премії асоціації продюсерів кіно і телебачення у Москві. Відео з червоної доріжки було опубліковане Telegrame-каналом "Только никому" (щоб переглянути, доскрольте до кінця).

Зазначимо, що модель і продюсер трималися за руки і були не проти фотографій. Також вони весь час цілувалися і розглядали одне одного закоханими очима.

Олександр Цекало та Дарина Ервін

Олександр Цекало та Дарина Ервін

Фото: ru.hellomagazine.com

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Для заходу молодята обрали вбрання у стилі total black. Дар'я вдягла елегантне чорне плаття на бретельках, яке підкреслило її підтягнуту фігуру. А Цекало прийшов на премію в чорному светрі, молодіжних штанах, піджаку вільного крою і в кедах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Цекало раніше був одружений з сестрою співачки Віри Брежнєвої Вікторією Галушкою. Пара офіційно розлучилася на початку 2019 року. Раніше продюсера неодноразово помічали в компанії молодої брюнетки. У листопаді шоумен засвітився з нею в одному з ресторанів. Пізніше їх бачили разом у Римі на Новий рік. Тоді ходили чутки, що це коханка артиста.

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Олександр Цекало
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