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25 березня • оновлено в 11:31
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Цибульська показала фігуру в сексуальній білизні. Фото

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Популярна українська співачка Ольга Цибульська показала спокусливі форми в пікантній білизні.

Так, сміливою фотографією знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Ольга Цибульська

Ольга Цибульська

Instagram @cybulskaya

У кадрі Цибульська позує в сексуальній червоній білизні з мереживами. Зверху Ольга одягла стильний світло-блакитний плащ.

Пікантне вбрання вигідно підкреслило розкішну фігуру зірки.

Шанувальники не змогли пройти повз ефектний знімок Цибульської, і засипали її компліментами.

"Богиня", "Ох, яка чарівна", "Шик, блиск, краса", "Яке фото", "Ух, яка гарна дівчина", – захоплювалися користувачі в коментарях.

34-річна українська співачка показала фігуру в сексуальній білизні. Фото
34-річна українська співачка показала фігуру в сексуальній білизні. Фото
34-річна українська співачка показала фігуру в сексуальній білизні. Фото
34-річна українська співачка показала фігуру в сексуальній білизні. Фото
34-річна українська співачка показала фігуру в сексуальній білизні. Фото

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Ольга Цибульська поділилася секретом схуднення. Артистці вдалося скинути 10 кілограмів.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особа
Оля Цибульська
Місце
Україна
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