Відомий російський продюсер Максим Фадєєв назвав "зашкваром" творчість реп-артистів та їхній стиль життя.

Так, за словами чоловіка, йому не подобається, що у своїй музиці репери доводять, що вони такі чесні, босяки. А насправді їздять на дорогих автомобілях. Про це продюсер заявив в ході інтерв'ю для документального фільму "Фадеев наносит ответный удар" платформи PREMIER.

Максим Фадєєв Фото: instagram/fadeevmaxim

"Мені не подобається, коли людина з босяка перетворюється в надушену поголену людину. Якщо ти босяк – так і читай босяцькі тексти. Раніше я слухав, а потім побачив, як вони живуть і що пишуть у своїх текстах, і все, для мене це зашквар. Тобто він їздить на лакшері автомобілях, а сам, типу, за вулицю качає. Це що, правда? Вони качають, що вони такі босяки, гангстери, а потім плюються один в одного через людину, гангстери наші!" – висловився Фадєєв.

Також він зазначив, що російських реперів приваблюють лише гроші. Їх можна купити за 200 доларів і тоді вони "перевзуваються".

Максим Фадєєв Фото: instagram/fadeevmaxim

"Їх можна купити всього за 200 доларів: кладеш йому ці пару сотень, і "тру" перетворюється в не "тру" (англ.: true – правдивий. – Ред.)", – сказав Фадєєв.

До речі, продюсер вважає, що значущість хіп-хопу найближчим часом впаде і переважати, як і раніше буде мелодія.

Максим Фадєєв Фото: instagram/fadeevmaxim

"Всі ці репери перетворяться в гномів. Всі, хто сьогодні стоїть в пафосі нагорі, опиниться внизу. Музика повертається", – підсумував Фадєєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше компанію "Глюкоза продакшн", яку ще у 2007 році відкрили продюсер Максим Фадєєв та співачка Наталя Чистякова-Іонова, визнали банкрутом.

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