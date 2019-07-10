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"Це вже перебір": напівоголена російська співачка злякала мережу худорбою

3.4т Читати матеріал російською

Популярна російська співачка Поліна Гагаріна поділилася з шанувальниками пікантним знімком, на якому вона позувала в купальнику. Користувачі мережі звернули увагу на те, що артистка виглядає занадто худорлявою.

Фото Гагаріна розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Поліна Гагаріна

Поліна Гагаріна

instagram.com/gagara1987

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"Поліно, яка ж ти худа! Це вже занадто", "Маленьку треба погодувати. Бажано кілька разів", "Що трапилося із зіркою? Щастя немає в очах", "Дуже некрасиво", "Зовсім не годують?", "Анатомію можна вивчати", "Полечко, ну навіщо ж так сильно худнути?" – пишуть у мережі.

"Це вже перебір": напівоголена російська співачка злякала мережу худорбою
"Це вже перебір": напівоголена російська співачка злякала мережу худорбою
"Це вже перебір": напівоголена російська співачка злякала мережу худорбою
"Це вже перебір": напівоголена російська співачка злякала мережу худорбою
"Це вже перебір": напівоголена російська співачка злякала мережу худорбою
"Це вже перебір": напівоголена російська співачка злякала мережу худорбою
"Це вже перебір": напівоголена російська співачка злякала мережу худорбою

Відзначимо, що артистка часто публікує відверті фото, чим викликає неоднозначну реакцію в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Гагаріна поділилася яскравими знімками з подорожі, на яких продемонструвала стрункі ноги і плоский живіт.

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Особа
Поліна Гагаріна
Місце
Росія
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