"Це вже перебір": напівоголена російська співачка злякала мережу худорбою

Популярна російська співачка Поліна Гагаріна поділилася з шанувальниками пікантним знімком, на якому вона позувала в купальнику. Користувачі мережі звернули увагу на те, що артистка виглядає занадто худорлявою.
Фото Гагаріна розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Поліна Гагаріна
instagram.com/gagara1987
"Поліно, яка ж ти худа! Це вже занадто", "Маленьку треба погодувати. Бажано кілька разів", "Що трапилося із зіркою? Щастя немає в очах", "Дуже некрасиво", "Зовсім не годують?", "Анатомію можна вивчати", "Полечко, ну навіщо ж так сильно худнути?" – пишуть у мережі.
Відзначимо, що артистка часто публікує відверті фото, чим викликає неоднозначну реакцію в мережі.
Кажу по - грецьки, вже з трудом правда, але навіть за ці 3 дні згадала багато слів! Але акценту немає, це все відзначають, мені пріятно☺️ Греція - мій другий дім, я тут "з дитинства"! А ви знаєте мови? Які? @nanaprincesshotel 🧡 #nanaprincess #nanaprincesshotel # крит #teztourgreece #teztour # полінагагаріна
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Гагаріна поділилася яскравими знімками з подорожі, на яких продемонструвала стрункі ноги і плоский живіт.
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