"Це тихий жах!" Повалій відреагувала на скасування концерту в Києві

Українська співачка Таїсія Повалій, яка втекла до Росії, вперше відреагувала на скандал навколо скасування її концерту в Києві.

Так, в особистих Instagram-сторіз вона розмістила скріншот поста у свій захист, опублікований шанувальниками на її фан-сторінці в соцмережі, і підписала його: "Спасибі всім за підтримку!".

Таїсія Повалій Фото з Instagram

"Що скаже соціум? А ось що! Новини в інтернеті хоч не читай. Це просто якийсь тихий жах. Мало того, що ці ЗМІ вже не знають, що придумати і яку чергову брехню написати про Таїсію, так ще й не дають народній артистці України виступати в Києві, столиці України. Де логіка? Таєчка, ми в вас віримо! Все буде! Ми завжди з вами і за вас! Правда на вашому боці!", — йдеться в тексті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Повалій розповіла, що дасть в Києві концерт, присвячений її 55-річчю, що обурило українців. У палаці "Україна" пізніше заявили, що не отримували ніякої інформації про запланований концерт і не є його організаторами, а реклама і реалізація квитків — провокація з метою дискредитації установи.

Сама Повалій розлютилася, що навколо її імені розгорівся такий скандал в інтернеті. Вона написала, що в Криму не виступала, і буде судитися з усіма, хто бреше.

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