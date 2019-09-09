Головна Новини
9 вересня • оновлено в 11:00
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Це тихий жах!" Повалій відреагувала на скасування концерту в Києві

19.4т Читати матеріал російською

Українська співачка Таїсія Повалій, яка втекла до Росії, вперше відреагувала на скандал навколо скасування її концерту в Києві.

Так, в особистих Instagram-сторіз вона розмістила скріншот поста у свій захист, опублікований шанувальниками на її фан-сторінці в соцмережі, і підписала його: "Спасибі всім за підтримку!".

"Це тихий жах!" Повалій відреагувала на скасування концерту в Києві

Таїсія Повалій

Фото з Instagram

Новини
"Їй плювати на Україну!" Влада оцінила можливість скасування концерту Лободи в Одесі

"Що скаже соціум? А ось що! Новини в інтернеті хоч не читай. Це просто якийсь тихий жах. Мало того, що ці ЗМІ вже не знають, що придумати і яку чергову брехню написати про Таїсію, так ще й не дають народній артистці України виступати в Києві, столиці України. Де логіка? Таєчка, ми в вас віримо! Все буде! Ми завжди з вами і за вас! Правда на вашому боці!", — йдеться в тексті.

"Це тихий жах!" Повалій відреагувала на скасування концерту в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Повалій розповіла, що дасть в Києві концерт, присвячений її 55-річчю, що обурило українців. У палаці "Україна" пізніше заявили, що не отримували ніякої інформації про запланований концерт і не є його організаторами, а реклама і реалізація квитків — провокація з метою дискредитації установи.

Сама Повалій розлютилася, що навколо її імені розгорівся такий скандал в інтернеті. Вона написала, що в Криму не виступала, і буде судитися з усіма, хто бреше.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Особа
Таїсія Повалій
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
25
86
Смішно
6
Цікаво
2
Сумно
8
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Скирда Женя
Скирда Женя
"Таечка" раз ты "народная" поезжай тогда для бойцов выступи на передовой сначала !!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Шевченко Глеб
Шевченко Глеб
Какая она в жопу народная? Какого народа? Пусть выступает в россии на корпоративах и в банях. Там ее народ
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Коротков Сергей
Коротков Сергей
Да пошла она. Как и лАбуда. И эта,куек. И вся ушлепная компания таких же одноклеточных "артистов". Вместе с кварталом,сватами и прочими второсортными сериалами,шутниками. Вас тупо надо судить,презирать и тд. Заробитчан оставить в рашке. Пока гребаное государство не начнет уважет тех кто живет в этой стране,тех,за чей счет жирует власть тварей- ничего не будет хорошего. Или повторить 1917-1933 года. Что было бы справедливо. Провестиивсеобщую национализацию,выяснить как эти твари нажили свое богатсво. С конфискацией и расстрелами. Массовыми. Включая родственников. Думаю это реально. Найдутся те,с кем это можно сделать? Кто готов взять реальную ответственость за страну а не ложную,прикрытую воровством и предательством? Или таки Украина это страна 404с населением кизяков,ЗЕбилов, и дальше по списку
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1

Блоги / думки

ads pixel