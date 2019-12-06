"Це, що, кавер?" Українську групу звинуватили в плагіаті на Бібера: відео

Український гурт DILEMMA випустив новий трек і відео на пісню "Дінамiт". Глядачі відео з перших хвилин запідозрили його дивну схожість з кліпом дуету Джастін Бібер і Ед Ширан на пісню "I do not care".

Відео з'явилося на YouTube 5 грудня. У кліпі використовується не тільки однаковий хід - зйомка на "зеленці", але і схожі ідеї монтажу і фони. Якщо придивитися, то можна помітити, що режисери майже в точності скопіювали мегапопулярний кліп.

Користувачі звичайно, помітили це з перших секунд, залишивши сотні коментарів "Це, що, кавер?", "Один в один кліп Бібера і Ширана", "Коли фантазії немає" та інші.

З іншого боку, багато в мережі відзначили, що в української групи вийшло досить гідне відео, місцями дуже навіть веселе і смішне.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська пісня стала найпопулярнішою в Росії в 2019 році.

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