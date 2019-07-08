"Це приваблює": Винник дав пораду "вовчицям" України

Український артист Олег Винник, який раніше підтримав партію співака Михайла Поплавського, зробив відверте зізнання про жінок.
Він прикрасив обкладинку жіночого журналу "Наталі", знявся в романтичній фотосесії та розповів про якості, які йому подобаються у представницях протилежної статі, передає РБК.
"Цінувати саму себе, поважати і любити. Це важливо – не бути самозакоханою, а любити себе як жінку. Чоловіка це притягує", – розповів Винник.
На вулицях спека, а на сторінках журналу Наталі ще спекотніше - адже у нас чоловічий номер 💪 Ну і тому, зрозуміло, у нас на обкладинці головний чоловік країни - Олег Винник @ olegg.vynnyk 🔥 ⠀ У новому номері: 💥 відповідаємо на питання "Де знайти чоловіка мрії? "; 💥 відверта бесіда головного редактора Ірини Трухачовою @iryna_trukhachova з Олегом Винником; 💥 бізнес з чоловіком: плюси і мінуси; ⠀ Заинтриговали? А в номері ще більше цікавого 😉😏 ⠀ # журнал_наталі # наталі_стіль # наталі_мода # наталі_шоубіз # шоубіз # шоубізнес #cover #magazinecovers # олегвіннік #nataliua #annhathaway # винник # молодавовчіця # ірінатрухачева #olegvynnyk #vynnyk #olegvynnik
Він також згадав, як починав свій перший європейський тур із Вільнюса, який пройшов успішно, але було непросто.
"Доводилося давати по три концерти поспіль, кожен день переїзди. Тріумфом стала Прага. Я не люблю це слово, але мене реально "розірвало". Там було десь відсотків 80 українців. Люди з прапорами в залі на 2 тисячі осіб співали, танцювали, кричали. Це було так круто, а я був дійсно щасливий", – розповів Винник журналістам.
Олег Винник
instagram / olegg.vynnyk
Олег Винник
instagram / olegg.vynnyk
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Винник відвідав разом із Поплавським український телеканал, де зізнався, що підтримує "Аграрну партію України".
Пізніше артисту довелося тікати від журналістів після агітаційного концерту для політсили, тому що у нього запитали про причетність Поплавського до прийняття "диктаторських законів" 16 січня.
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