"Це приваблює": Винник дав пораду "вовчицям" України

Український артист Олег Винник, який раніше підтримав партію співака Михайла Поплавського, зробив відверте зізнання про жінок.

Він прикрасив обкладинку жіночого журналу "Наталі", знявся в романтичній фотосесії та розповів про якості, які йому подобаються у представницях протилежної статі, передає РБК.

"Цінувати саму себе, поважати і любити. Це важливо – не бути самозакоханою, а любити себе як жінку. Чоловіка це притягує", – розповів Винник.

Він також згадав, як починав свій перший європейський тур із Вільнюса, який пройшов успішно, але було непросто.

"Доводилося давати по три концерти поспіль, кожен день переїзди. Тріумфом стала Прага. Я не люблю це слово, але мене реально "розірвало". Там було десь відсотків 80 українців. Люди з прапорами в залі на 2 тисячі осіб співали, танцювали, кричали. Це було так круто, а я був дійсно щасливий", – розповів Винник журналістам.

Олег Винник instagram / olegg.vynnyk

Олег Винник instagram / olegg.vynnyk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Винник відвідав разом із Поплавським український телеканал, де зізнався, що підтримує "Аграрну партію України".

Пізніше артисту довелося тікати від журналістів після агітаційного концерту для політсили, тому що у нього запитали про причетність Поплавського до прийняття "диктаторських законів" 16 січня.

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