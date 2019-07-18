"Це пи**ець!" Кіркоров налякав мережу постарілим виглядом

Російський артист, поп-король естради Філіп Кіркоров підтримав популярний челлендж і слідом за колегами "зістарив" себе в спеціальному додатку.

Так, відповідне фото він опублікував на особистій сторінці в Instagram. "Faceappchallenge оголошую закритим", — прокоментував Кіркоров.

Філіп Кіркоров Фото з Instagram

Філіп Кіркоров "зістарив" себе в додатку Фото з Instagram

Зазначимо, що фото Кіркорова справило на шанувальників двояке враження. Хтось не на жарт злякався, побачивши різко пристаріле обличчя улюбленого співака.

Однак більшість шанувальників і зірок оцінили новий образ знаменитості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Філіпа Кіркорова розкритикували в мережі через його новий кліп на пісню "Стеснение пропало". Так, в провокаційному відео артист з'явився в декількох образах.

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