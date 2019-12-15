"Це перука?" Каменських несподівано змінила образ і захопила мережу

Популярна українська співачка Настя Каменських (NK), яка стала суддею шоу "Х-Фактор" на СТБ, вразила шанувальників несподіваною зміною образу.

Вона опублікувала знімки на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Настя Каменських

"Каменських - ти чистий кайф!", "Це ж перука?", "Так у вас шикарна зачіска, Настя", "Нереальна", "Яка ж ви крута", "Тобі не йде чубчик", "Блонд тобі йде", "Настя, легше, в будь-якому образі круто виглядаєш", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Каменських підкорила шанувальників розкішним вбранням в ефірі шоу "Х-Фактор". Співачка прийшла на проект в блискучому костюмі та короткому топі.

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