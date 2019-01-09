''Це перебір'': Волочкова розлютила мережу фото з голими грудьми

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова викликала шквал критики в мережі, опублікувавши фото з голими грудьми.

Так, артистка вирушила у відпустку на Мальдіви. Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Джунглі. Головне, мій Мауглі зі мною", — написала Волочкова.

Зазначимо, що підписники балерини розкритикували її за неналежну поведінку.

"Вуха спанієля прими балерини", "Вам там сонечко голівоньку напекло?", "Фу, ганьба", "Чому так обвисли груди? Що за млинці прилипли до тіла?", "Остання стадія", "Анастасіє, припиніть дратувати і смішити людей. Ваша поведінка схожа на відхилення", "Джунглі кличуть", "Це перебір вже. Соромно повинно бути", — прокоментували люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома російська світська левиця і балерина Анастасія Волочкова викликала хвилю гніву в мережі черговий "порцією" відвертих шпагатів.