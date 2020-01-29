"Це перебір": екс-солістка Hi-Fi шокувала шанувальників інтимним відео

Російська співачка Таня Тєрьошина показала відверте відео, неабияк здивувавши своїх передплатників.

У своєму Instagram-акаунті колишня солістка музичного гурту Hi-Fi виклала фрагмент відеозапису, на якому вона абсолютно гола посміхається і ніжиться у ліжку.

Фоловерів співачки здивувало дане відео, після чого на її адресу посипався ряд коментарів з обуренням.

"Я не ханжа, але це перебір, це для чоловіка відео інтимне, але не для Інстаграмм; Я б напевно охриніла побачивши свою матір голу в інст через цять років; Таня, може вам коханця знайти? Прям пропадає краса без загальних поглядів" – пишуть передплатники.

Тетяна Терьошина – російська фотомодель і співачка. З лютого 2003 року по травень 2005 року була солісткою популярної групи Hi-Fi. У 2007 році почала сольну кар'єру, виступає в жанрі R & B і поп-музики. Через 3 роки записала пісню-пародію на Леді Гага "Радіо Гага-га", після чого отримала ряд критичних зауважень на адресу своєї творчості.

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